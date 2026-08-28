HLV Kim Sang-sik với khát vọng đưa đội tuyển Việt Nam vươn tầm châu lục

Sáng 28-8, trong cuộc gặp gỡ với truyền thông sau khi cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công danh hiệu ASEAN Cup, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh mục tiêu tiếp theo của ông là nâng tầm toàn đội ở sân chơi châu lục.

HLV Kim Sang-sik gặp gỡ truyền thông Việt Nam sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 (ẢNH: TRỌNG HIẾU)

Bài toán bước ra “biển lớn”

Tối 26-8, đội tuyển Việt Nam đã có lần thứ 4 đăng quang tại ASEAN Cup/AFF Cup sau khi hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về và thắng 4-2 chung cuộc. HLV Kim Sang-sik trở thành nhà cầm quân đầu tiên giúp bóng đá Việt Nam bảo vệ thành công danh hiệu ở sân chơi khu vực.

HLV Kim Sang-sik nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên nâng cao danh hiệu trên sân Mỹ Đình: “Chức vô địch này thực sự được tạo nên bởi nguồn năng lượng từ người hâm mộ. Như tình huống Thái Lan được hưởng phạt đền ở trận chung kết, có lẽ áp lực khổng lồ từ khán đài đã khiến cầu thủ đối phương phân tâm và Việt Nam tránh được bàn thua”.

Nhà cầm quân 49 tuổi phủ nhận cách gọi vui “ma thuật đen” khi đội tuyển Việt Nam hưởng lợi từ các bàn phản lưới nhà của các đối thủ tại giải. Ông cho rằng đó là kết quả của việc pressing liên tục và sức ép từ khán đài.

Sau 2 chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp, thử thách tiếp theo của đội tuyển Việt Nam là FIFA ASEAN Cup tổ chức tại Indonesia vào cuối tháng 9 tới. HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện tiếp tục theo dõi các giải chuyên nghiệp trong nước để đánh giá phong độ cầu thủ, đồng thời phân tích kỹ những đối thủ cùng bảng đấu là Pakistan và Philippines. Đặc biệt, khi gặp lại Thái Lan tại giải FIFA ASEAN Cup, đội bóng này có thể mang đội hình mạnh nhất dự giải.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh: “Thái Lan có thể sử dụng đội hình mạnh nhất ở FIFA ASEAN Cup, nhưng tôi không tỏ ra quá lo lắng. Họ sở hữu nhiều cầu thủ trẻ triển vọng nhưng lối chơi cốt lõi của họ khó tạo ra bất ngờ lớn”.

Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công danh hiệu ASEAN Cup (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)

Tuy nhiên, khi bước ra sân chơi thuộc hệ thống FIFA và xa hơn là Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam cần "nâng cấp" đáng kể.

Mục tiêu ưu tiên là củng cố hệ thống phòng ngự để đội tuyển có thể đứng vững trước những đối thủ mạnh như Hàn Quốc, UAE hay Yemen tại đấu trường châu Á vào đầu năm tới.

“Bảo vệ thành công ngôi vương khu vực là cột mốc lịch sử rất đáng tự hào. Nhưng khi bước ra biển lớn, chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa”, HLV Kim Sang-sik nói.

Trong kế hoạch "nâng cấp" đội tuyển Việt Nam, Đình Bắc tiếp tục là cầu thủ được HLV Kim Sang-sik đặt nhiều kỳ vọng. Ông đánh giá tiền đạo trẻ sở hữu kỹ thuật cá nhân, khả năng giữ bóng và dứt điểm tốt, đồng thời đã trưởng thành vượt bậc theo thời gian.

Những màn trình diễn trước các đối thủ lớn là cơ sở để nhà cầm quân Hàn Quốc tin rằng Đình Bắc đủ khả năng thành công ở môi trường bóng đá đẳng cấp hơn.

Mối quan hệ giữa HLV Kim Sang-sik và các học trò cũng được ông nhắc đến nhiều trong cuộc trò chuyện với truyền thông. Thay vì chỉ đóng vai trò người thầy nghiêm khắc, ông Kim muốn trở thành “người anh lớn”, xây dựng bầu không khí gia đình trong đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik cùng các trợ lý đồng hương Hàn Quốc (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)

Thích ăn phở, xem Việt Nam là quê hương thứ hai

Bên cạnh bóng đá, câu chuyện gia đình khiến cuộc trò chuyện với HLV Kim Sang-sik trở nên gần gũi hơn. Sau thời gian dài xa nhà, ông vui mừng khi vợ và các con sang Việt Nam cổ vũ trận chung kết. Con trai ông vừa hoàn thành 1 năm 8 tháng nghĩa vụ quân sự, giúp gia đình có dịp đoàn tụ sau một thời gian dài.

HLV Kim Sang-sik cười và nói: “Vợ tôi còn đùa rằng với tình cảm người hâm mộ Việt Nam dành cho chồng, có lẽ tôi nên ở lại Việt Nam luôn”.

Nhìn lại quãng thời gian hơn 2 năm làm việc tại Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cho biết cuộc sống của ông khá bình dị. Mỗi ngày bắt đầu bằng một bát phở trước khi bước vào guồng công việc.

Việt Nam dần trở thành “quê hương thứ 2” trong mắt gia đình ông, dù nhà cầm quân Hàn Quốc vẫn hài hước than rằng giá nhà ở Hà Nội quá đắt để ông có thể nghĩ đến chuyện mua một căn.

HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh: “Điều khiến tôi ấn tượng nhất không chỉ là bóng đá mà còn là tình yêu mãnh liệt của người hâm mộ Việt Nam. Bầu không khí tại Mỹ Đình sau chức vô địch chẳng khác nào ngày hội World Cup. Đặc biệt, văn hóa ‘đi bão’ với tiếng xoong nồi, cờ đỏ và những đoàn người đổ xuống đường ăn mừng là hình ảnh tôi sẽ không thể nào quên”.

Nhắc đến người tiền nhiệm và cũng là đồng hương Park Hang-seo - người đã đặt nền móng thành công cho đội tuyển Việt Nam giai đoạn 2018-2022, HLV Kim Sang-sik đồng tình với ví von rằng ông Park là người “gieo mầm”, còn mình là người tiếp tục phát triển cây non. Ông khẳng định nhiệm vụ của ông là kế thừa và phát huy nền móng mà đàn anh đồng hương đã tạo dựng.

HỮU THÀNH