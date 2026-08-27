Bóng đá trong nước

Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi thư chúc mừng đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á

SGGPO

Sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam giành ngôi vô địch Đông Nam Á 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi thư chúc mừng, biểu dương toàn đội. Báo SGGP xin trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng của Thủ tướng.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã lên ngôi vô địch Đông Nam Á năm nay (Ảnh: MINH DÂN)
Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã lên ngôi vô địch Đông Nam Á năm nay (Ảnh: MINH DÂN)

Thân ái gửi: Ban huấn luyện cùng đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam!

Tôi rất vui mừng và xúc động khi chứng kiến đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam thi đấu quả cảm, bản lĩnh trong trận chung kết trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải Vô địch bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Hyundai Cup 2026). Thân ái gửi tới ban huấn luyện cùng toàn thể Đội tuyển lời chúc mừng nồng nhiệt và niềm tự hào sâu sắc nhất.

Hành trình thi đấu bảo vệ ngôi vô địch luôn là thử thách đầy cam go nhưng cả đội đã thể hiện trọn vẹn bản lĩnh kiên cường, tính kỷ luật chiến thuật cùng tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến mãnh liệt vì màu cờ sắc áo.

Từng pha bóng lăn xả, từng khoảnh khắc thi đấu bền bỉ của các cầu thủ qua các trận đấu và nhất là trận chung kết lượt về đã đem về vinh quang thể thao, niềm tin, niềm hạnh phúc cho hàng triệu người hâm mộ trên khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ta ở nước ngoài.

Chiến thắng này tiếp tục khẳng định vững chắc vị thế hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong khu vực; là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, sự chỉ đạo tài tình của Ban huấn luyện, trực tiếp là huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik và ý chí không lùi bước của từng tuyển thủ.

Chức vô địch này tiếp tục là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, tiếp thêm động lực to lớn để thể thao nước nhà tự tin chinh phục những đỉnh cao mới ở tầm châu lục và thế giới trong tương lai.

Chúc ban huấn luyện và toàn thể bộ đội tuyển luôn dồi dào sức khoẻ, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, không ngừng nỗ lực rèn luyện để tiếp tục lập nên những kỳ tích mới, làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Thân ái!

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MINH CHIẾN

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