Quang Hải hạnh phúc khi trở thành tuyển thủ Việt Nam đầu tiên 3 lần vô địch ASEAN Cup

Đội trưởng Nguyễn Quang Hải trở thành tuyển thủ Việt Nam đầu tiên 3 lần vô địch ASEAN Cup, sau khi cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang trên sân nhà Mỹ Đình tối 26-8.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải cùng bà xã Chu Thanh Huyền ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup lần thứ 3 trong sự nghiệp (ẢNH: THANH HUYỀN)

Sau khi tiếp tục vượt qua Thái Lan để bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Đông Nam Á, Quang Hải xúc động chia sẻ: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi vô địch ngay trên sân nhà. Chắc chắn danh hiệu năm nay sẽ dành tặng cho người dân Việt Nam. Đây là chức vô địch đầy ý nghĩa nhất của tôi”.

Đương kim Quả bóng đồng Việt Nam của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - cuộc thi do báo Sài Gòn Giải Phóng sáng lập và tổ chức - tiếp lời: “Chức vô địch năm nay của đội tuyển là sự đoàn kết và đồng lòng của tập thể. Mà không chỉ ở trong đội mà còn cả người hâm mộ luôn sát cánh cùng chúng tôi”.

Thủ quân sinh năm 1997 gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn đồng hành và tiếp sức cho đội bóng xuyên suốt giải đấu vừa qua. Anh nhấn mạnh: “Chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ còn tiếp tục hướng đến những danh hiệu khác”.

Quang Hải ra mắt đội tuyển Việt Nam vào năm 2017, ghi được 16 bàn sau 88 trận. Anh lần đầu đăng quang ASEAN Cup/AFF Cup vào năm 2018. Khi ấy, Hải “Con” ghi 3 bàn, góp công lớn vào chức vô địch cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Đến năm 2024, Quang Hải giữ vai trò đội phó, ghi 2 bàn và tiếp tục cùng tuyển Việt Nam bước lên ngôi cao nhất ngay tại sân Rajamangala (Thái Lan).

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao cúp vô địch ASEAN Cup 2026 cho Quang Hải (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)

Còn tại ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik trao băng đội trưởng chính thức cho Quang Hải. Anh tiếp tục ghi 2 bàn tại giải, trong đó có pha vô lê đẹp mắt giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-0 ở trận chung kết lượt đi.

Chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026 càng trở nên đáng nhớ khi Quang Hải nhận từ tay Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ba chức vô địch ở các năm 2018, 2024 và 2026 giúp anh trở thành tuyển thủ Việt Nam có số lần đăng quang nhiều nhất tại đấu trường này.

Sau chiến thắng của ông xã Quang Hải, bà xã Chu Thanh Huyền chia sẻ: “Tôi rất tự hào về chồng cùng đội tuyển Việt Nam. Các danh hiệu hay chiến thắng mà Quang Hải có được là một hành trình dài, với rất nhiều nỗ lực và hy sinh. Tôi tin rằng chiếc cúp lần này sẽ là kỷ niệm đặc biệt đối với gia đình và người hâm mộ”.

HỮU THÀNH