HLV Kim Sang-sik: “Lịch sử đã gọi tên các cầu thủ Việt Nam”

“Tôi rất vui khi lịch sử đã gọi tên các cầu thủ Việt Nam. Có đôi lúc họ bị ban huấn luyện mắng, quản lý gắt gao, nhưng các cầu thủ đã vượt qua tất cả để hướng tới mục tiêu chung là chức vô địch”, HLV Kim Sang-sik phát biểu mở đầu buổi họp báo sau trận chung kết.

HLV Kim Sang-sik lần thứ hai liên tiếp cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup.

Ông vui khi các khán đài sân Mỹ Đình ngập tràn sắc đỏ từ cổ động viên, đó là nguồn động lực rất lớn với các tuyển thủ Việt Nam. Ông nói: “Hôm nay, tôi muốn cảm ơn người hâm mộ đã đến chật kín sân. Họ là nguồn cổ vũ giúp các cầu thủ thi đấu tốt hơn. Chiến thắng này dành cho tất cả người hâm mộ Việt Nam”.

“Hiệp 1 chúng tôi chơi chưa tốt. Chúng tôi tập trung quá nhiều vào phòng ngự chứ chưa chăm chút cho tấn công. Việc bị dẫn trước ngay trong những phút đầu cũng khiến chúng tôi gặp khó khăn. Khi vào phòng thay đồ, tôi chỉ đạo các cầu thủ thay đổi chiến thuật. Đặc biệt, bàn thắng của Hoàng Hên là khởi đầu mới cho hiệp 2”, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ 45 phút đầu trận đầy nhọc nhằn của đội chủ nhà.

Chủ tịch FIFA chúc mừng HLV Kim Sang-sik tại lễ trao giải.

Nhưng sau cùng, những nỗ lực của các cầu thủ đã được đền đáp và lần thứ 2 liên tiếp lên ngôi vương Đông Nam Á. Đây cũng là danh hiệu vô địch thứ 4 của ông Kim cùng với bóng đá Việt Nam (ở các cấp độ đội tuyển), nhưng là lần đầu tiên diễn ra trên sân nhà.

HLV Kim Sang-sik xúc động nói: “Kết quả này là sự nỗ lực, cố gắng của các cầu thủ và việc thực hiện theo chỉ đạo của ban huấn luyện để tạo ra kết quả tốt như hôm nay. Ba lần trước chúng tôi vô địch trên sân khách. Lần này được vô địch trên sân nhà là điều rất vui đối với chúng tôi”.

Ông Kim cùng trưởng đoàn Trần Anh Tú bên chiếc Cúp vô địch.

“Đầu năm, Tổng thống Lee Jae Myeong đã nói: Bóng đá Việt Nam là môn thể thao vua (VN’s Soccer is King Sport), còn HLV Kim Sang-sik chính là vua trong môn thể thao này (Kim Sang Sik is a King). Và thực sự trong ngày hôm nay, tôi dường như đã trở thành “vua” như lời ngài tổng thống có nói.

Tôi xin phép sẽ chỉ hân hoan tận hưởng cùng cả đội cảm giác làm “vua” này trong ngày hôm nay thôi. Kể từ ngày mai, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam”, ông Kim chia sẻ thêm.

QUỐC CƯỜNG