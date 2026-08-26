Chiều nay 26-8, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafström đã có mặt tại Hà Nội và sẽ dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Đội tuyển Việt Nam với Đội tuyển Thái Lan.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đón Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại sân bay Nội Bài

Tại sân bay Nội Bài, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đại diện Thường trực BCH VFF tặng hoa, chào mừng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Việt Nam. Chủ tịch FIFA cũng gửi lời thăm hỏi tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và trao đổi với Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú về một số hoạt động của bóng đá Việt Nam.

Đây là lần thứ hai Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Việt Nam. Lần đầu ông tới Việt Nam vào tháng 2-2018, trong chuyến thăm và làm việc với các cơ quan chức năng, đồng thời đến thăm Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

Trong những năm qua, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng nhiều lần trực tiếp tham dự các sự kiện bóng đá quan trọng tại Đông Nam Á.

Cụ thể, tháng 12-2021, ông đến Singapore dự lễ khai mạc AFF Cup. Tháng 1-2023, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự khán trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam trên sân Thammasat. Ông cùng Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan và Chủ tịch AFF theo dõi trận đấu, đồng thời tham dự lễ trao huy chương sau trận.

Sự hiện diện của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafström tại Hà Nội lần này tiếp tục thể hiện sự quan tâm của FIFA đối với bóng đá Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để bóng đá Việt Nam giới thiệu hình ảnh một nền bóng đá đang từng bước phát triển, với sự đầu tư ngày càng bài bản cho các đội tuyển, hệ thống đào tạo trẻ, cơ sở vật chất và công tác tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội Việt Nam và đội tuyển Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ ngày 26-8 trên sân Mỹ Đình.

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