Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự khán trận chung kết Việt Nam - Thái Lan

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình tối 26-8 sẽ đón Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafström. Đây là dấu ấn đặc biệt, góp phần khẳng định vị thế, sức hút và sự phát triển của Đông Nam Á.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Trong những năm qua, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã nhiều lần trực tiếp tham dự các sự kiện bóng đá quan trọng tại Đông Nam Á. Tháng 12-2021, ông Infantino tới Singapore dự lễ khai mạc AFF Cup, nhấn mạnh vai trò của bóng đá, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực xây dựng nền tảng phát triển bóng đá tại khu vực. FIFA khi đó cũng khẳng định cam kết hỗ trợ sự phát triển bền vững của bóng đá Đông Nam Á.

Gần nhất, vào tháng 1-2023, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã dự khán trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam trên sân Thammasat. Ông cùng Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan và Chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á theo dõi trận đấu, đồng thời tham dự lễ trao huy chương sau trận.

Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ "cầu thủ thứ 12" sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc tiếp đón đội tuyển Thái Lan vào tối 26-8.

Sự trở lại của Chủ tịch FIFA tại một trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan lần này tiếp tục cho thấy sự quan tâm của cơ quan quản lý bóng đá thế giới đối với các giải đấu, các đội tuyển và quá trình phát triển bóng đá tại khu vực Đông Nam Á.

Đây cũng là dịp để bóng đá Việt Nam giới thiệu hình ảnh một nền bóng đá đang không ngừng tiến bộ, với sự đầu tư ngày càng bài bản cho các đội tuyển, hệ thống đào tạo trẻ, cơ sở vật chất và công tác tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế.

QUỐC CƯỜNG