HLV Kim Sang-sik: Đã sẵn sàng làm nên lịch sử

Thắng 2-0 ở trận chung kết lượt đi, Đội tuyển Việt Nam đến gần với danh hiệu vô địch Đông Nam Á lần thứ 4 trong lịch sử cũng như lần đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup. Tại buổi họp báo vào trưa 25-8, HLV Kim Sang-sik cho biết, cả đội đã sẵn sàng để làm nên lịch sử.

HLV Kim Sang-sik cùng các học trò sẵn sàng để nâng Cúp vô địch vào tối 26-8 (Ảnh: MINH HOÀNG)

“Các cầu thủ đã tập luyện chăm chỉ và chuẩn bị trong suốt hai tháng qua để tiến đến trận đấu vào ngày mai. Ở trận đấu ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, cống hiến hết mình để tạo ra một trận đấu tuyệt vời, mang đến những ký ức tốt đẹp cho mọi người”, HLV Kim Sang-sik nói.

Chỉ còn cách chiếc Cúp vô địch 1 trận đấu, bên cạnh sự hưng phấn khi đang có nhiều thuận lợi thì thầy trò đội tuyển cũng cần thêm sự thận trọng, tránh chủ quan khi Thái Lan đang vào thế không còn gì để mất sẽ thi đấu rất khó chịu.

Ông Kim nói thêm: “Trận đấu ngày mai sẽ được ghi vào lịch sử bóng đá Việt Nam và các cầu thủ là những người viết nên lịch sử đó. Tôi mong các cổ động viên sẽ đến sân và tiếp thêm niềm tin cho các cầu thủ”.

HLV Kim Sang-sik và học trò cưng Đình Bắc

Nhà cầm quân người Hàn Quốc úp mở chuyện gợi ý Đình Bắc đủ khả năng xuất ngoại thử sức như ý định của chân sút này trong thời gian qua. Ông nói: “Ở trận đấu ngày mai, chúng tôi sẽ cống hiến hết sức, tạo ra một trận đấu hay không chỉ cho người hâm mộ Việt Nam mà còn cho người hâm mộ Hàn Quốc"

"Hiện tại, Đình Bắc đang thi đấu tốt, không chỉ ở giải đấu này mà còn ở các giải đấu sắp tới. Cậu ấy có thể hướng đến việc thi đấu ở một môi trường tốt hơn. Tôi mong các fan hâm mộ ở Việt Nam và những nơi khác sẽ tiếp tục quan tâm đến Đình Bắc”.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ ngày 26-8 trên sân Mỹ Đình.

Cùng tham dự buổi họp báo với HLV Kim Sang-sik, Đình Bắc nói: “Tôi và đồng đội rất hào hứng, quyết tâm cống hiến hết mình để tặng chiến thắng cho người hâm mộ. Lượt đi, tôi hơi mệt mỏi, nhưng tôi sẽ trở lại tốt hơn ở lượt về vào tối 26-8”.

Về việc đang có trận thắng 2-0 sau trận lượt đi, Đình Bắc thận trọng: “Chúng tôi không coi mình có lợi thế, mà mặc định trận đấu vẫn đang hòa 0-0. Tuyển Việt Nam làm mọi cách để giành chiến thắng. Đôi chân của chúng tôi vẫn ở trên mặt đất. Dù ai đá chính, các cầu thủ cũng đều đồng lòng quyết tâm”.

Đang có cùng 5 bàn với Xuân Son và song hành ở cuộc đua Vua phá lưới, Đình Bắc không đặt nặng vấn đề này qua chia sẻ: “Về cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới, tôi hay Xuân Son không nặng nề đua thành tích cá nhân. Đội tuyển Việt Nam vô địch mới là thành công lớn nhất của hai anh em. Nếu được vào sân, chúng tôi nỗ lực hết sức”.

Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 26-8 trên sân Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam đang chiếm ưu thế khi giành chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi.

QUỐC CƯỜNG