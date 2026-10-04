Thái Lan lấy trận thắng tuyển Việt Nam làm động lực cho chung kết FIFA ASEAN Cup

Theo HLV Anthony Hudson, chiến thắng trước tuyển Việt Nam là bước ngoặt giúp Thái Lan sớm giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó có điều kiện xoay tua lực lượng và chuẩn bị thể trạng tốt nhất cho trận cuối cùng với chủ nhà Indonesia.

HLV Anthony Hudson cùng các tuyển thủ Thái Lan quyết tâm giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Thái Lan sẽ gặp Indonesia trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 lúc 20 giờ ngày 5-10 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta). Trước đó, tại bảng B, Thái Lan đứng đầu với 6 điểm, bằng điểm Việt Nam nhưng xếp trên nhờ thắng thầy trò HLV Kim Sang-sik 2-0 tại lượt trận thứ 2.

HLV Anthony Hudson chia sẻ ở buổi họp báo trước trận chung kết chiều 4-10: “Thái Lan là đội đầu tiên trong giải đấu này vượt qua vòng bảng để vào chung kết. Chúng tôi may mắn khi làm được điều đó trong một bảng đấu có tính cạnh tranh rất cao”.

Nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh: “Thái Lan phải đối đầu với Việt Nam, một trong những đội được đánh giá là ứng viên vô địch, và là đội mà chúng tôi đã không thể đánh bại trong gần 3 năm qua. Đó là một thử thách rất lớn đối với chúng tôi”.

Thái Lan là đội đầu tiên vào chung kết FIFA ASEAN Cup. ẢNH: ANH KHOA

Việc thắng tuyển Việt Nam và giành vé sớm vào chung kết mang lại lợi ích đáng kể cho Thái Lan. HLV Hudson có thể xoay tua đội hình thay vì tiếp tục sử dụng một nhóm cầu thủ thi đấu với mật độ 3 ngày/trận tại vòng bảng. Nên Thái Lan sau đó để thua Philippines, nhưng kết quả này không ảnh hưởng đến vị trí của họ.

HLV Hudson giải thích thêm: “Tôi muốn tất cả các cầu thủ được thi đấu, được đóng góp và cảm thấy mình thực sự là một phần của đội. Tôi đã nhấn mạnh điều này với các cầu thủ và phải làm điều mà tôi cho là phù hợp nhất hiện tại. Tôi muốn đội bước vào trận chung kết với khoảng 7-9 cầu thủ không phải thi đấu liên tục trong 3 trận trước đó và sẽ trở lại ở trận chung kết”.

Ở trận chung kết, Thái Lan sẽ phải thi đấu dưới “chảo lửa” Gelora Bung Karno của Indonesia. HLV Hudson đánh giá: “Chúng ta sẽ được chứng kiến một trận chung kết hấp dẫn và đầy kịch tính. Cả hai đội đều là những đội bóng tuyệt vời, và bầu không khí trên sân chắc chắn sẽ rất ấn tượng”.

Ông tiếp lời: “Thái Lan đã xem các trận đấu trước đây và có thể cảm nhận được sự quyết tâm, nhiệt huyết của người hâm mộ dành cho đội tuyển quốc gia Indonesia. Bản thân chúng tôi cũng rất háo hức được thi đấu trước sự cổ vũ của những người hâm mộ này. Indonesia là một đội bóng giàu thể lực, thiên về tấn công và triển khai bóng nhanh, trực diện”.

HỮU THÀNH (từ Jakarta)