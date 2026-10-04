U17 nữ Palestine và những khó khăn ở vòng loại châu Á

Vòng loại bảng D giải bóng đá U17 nữ châu Á 2027 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 5-10 trên sân Bà Rịa, giải đấu có sự góp mặt của 4 đội, gồm U17 nữ Việt Nam, U17 nữ Kyrgyzstan, U17 nữ Palestine và U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana.

HLV trưởng U17 nữ Palestine Anmar Jalayta chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Theo điều lệ giải, các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt ở 1 địa điểm tập trung, chỉ chọn đội đầu bảng tham dự vòng chung kết. Bảng D thi đấu tại sân Bà Rịa nên sẽ là ưu thế không nhỏ cho các cầu thủ Việt Nam. Nhưng bóng đá trẻ, nhất là nữ thì rất khó lường bởi ngoài yếu tố truyền thống, sức mạnh ở đội tuyển quốc gia thì các tuyến kế cận rất quan trọng, nhất là sự ổn định, liền mạch.

Trong số 3 đối thủ của các cầu thủ Việt Nam tại giải lần này thì U17 nữ Kyrgyzstan là đáng ngại nhất bởi yếu tố kỹ thuật và thể hình của các cô gái Trung Á khá tốt. Đội bóng này đã sang Việt Nam khá sớm, từ trước ngày khai mạc 1 tuần để làm quen điều kiện khí hậu, sân bãi.

Phát biểu tại buổi họp báo trưa 4-10, HLV Antonio Mesa cho biết ông chưa có nhiều thông tin về đội chủ nhà nhưng nhận định đây là một đối thủ mạnh. “U17 nữ Việt Nam từng giành quyền tham dự VCK châu Á và hiện đang được dẫn dắt bởi một HLV người Nhật Bản. Dù vậy, U17 nữ Kyrgyzstan không chỉ tập trung vào đội chủ nhà mà còn dành sự chuẩn bị cho cả Palestine và Quần đảo Bắc Mariana”.

HLV Antonio Mesa cùng thủ quân đội U17 nữ Kyrgyzstan tham dự buổi họp báo.

Đối thủ của U17 nữ Việt Nam ở trận ra quân vào chiều 5-10 là U17 nữ Palestine. Đây có thể xem là đối thủ… dễ chịu với đội chủ nhà và rộng hy vọng giành trọn 3 điểm bởi thực lực của U17 Palestine vốn không mạnh và quá trình chuẩn bị cũng không được thuận lợi.

HLV trưởng U17 nữ Palestine Anmar Jalayta cho biết đội đã có những đợt tập huấn và vừa tham dự giải U17 nữ Tây Á, nơi Palestine giành quyền vào bán kết. Trước khi đến Việt Nam, U17 nữ Palestine có chuyến tập huấn tại Jordan và thi đấu một số trận giao hữu. HLV Anmar Jalayta cho biết quá trình chuẩn bị của đội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của chiến tranh.

“Do chiến tranh nên đội không thể tập trung cùng một địa điểm mà phải chia thành nhiều nhóm. Đội đã phải tập luyện ở ba địa điểm khác nhau. Số lượng cầu thủ nữ được cải thiện nhiều vì bóng đá nữ đang dần được thừa nhận tại Palestine. Tuy nhiên, nhiều giải đấu cũng bị hủy để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ trẻ”, HLV Anmar Jalayta chia sẻ.

Đội còn lại ở bảng D là U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana, được đánh giá thấp nhất ở bảng này. HLV trưởng Mae Ito cho biết đội đã bắt đầu chuẩn bị từ mùa Hè năm ngoái, trải qua nhiều đợt tập trung và có chuyến tập huấn tại Philippines trước khi sang Việt Nam.

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