Hà Nội FC nỗ lực để sớm kết thúc chuỗi trận toàn thua từ đầu mùa

V-League 2026-2027 sẽ trở lại vào cuối tuần với loạt trận của vòng 3 và đây cũng là giai đoạn quan trọng cho các đội còn trắng tay sau hai trận đầu tiên sớm cải thiện tình thế để tránh bị bỏ rơi lại phía sau.

Kevin Felida (bên phải) được kỳ vọng sẽ làm cầu nối trên sân khi nhiều trụ cột của Hà Nội FC thiếu ổn định về phong độ. Ảnh: HNFC

Đáng chú ý trong nhóm này có cả cựu vương Hà Nội FC, đội được xem là có nhiều Cúp vô địch nhất hiện nay. Những thể hiện của Hà Nội FC trong giai đoạn lận đận ở đầu mùa là sự thiếu cân đối về mặt lực lượng, trong đó có cả khâu chuẩn bị ngoại binh không được tốt. Điều đó không chỉ làm Hà Nội FC thua hai trận đầu mùa V-League trước Công an TPHCM, SLNA mà còn bị SHB Đà Nẵng loại ngay ở vòng 1 Cúp Quốc gia.

Lực lượng đã yếu, Hà Nội FC lại còn thiếu khi cùng lúc hai trụ cột ở hàng phòng ngự đều chấn thương, nghỉ thi đấu dài hạn là Duy Mạnh và Thành Chung. Trong đó Duy Mạnh vừa được phẫu thuật tại Mỹ. Mới đây thêm Hoàng Hên có vấn đề về sức khỏe càng làm HLV Kewell thêm lo.

Trước tình hình trên, Hà Nội FC đã nhanh chóng củng cố lại lực lượng mà trong lúc này, nhanh nhất chính là ở dàn ngoại binh bởi cầu thủ nội binh có chất lượng vốn đã “kín” ở các CLB.

Từ đầu mùa, Hà Nội FC sở hữu 4 gương mặt gồm Yuval Sade, Cyrus Christie, Adam Taggart, Andrew Jung. Mới đây, Hà Nội FC đã đón nhận 2 ngoại binh về cùng mình ở mùa bóng 2026-2027 là trung vệ người Brazil Adriel Silva và tiền vệ Kevin Felida.

Hình ảnh ăn mừng chiến thắng vẫn chưa đến với Hà Nội FC trong giai đoạn đầu mùa. Ảnh: HNFC

Đáng chú ý là trung vệ Silva, người từng khoác áo đội bóng Thủ đô ở mùa giải 2025-2026 và có 18 lần ra sân tại V-League và chỉ vừa chia tay Hà Nội FC sau mùa bóng trước. Thuận lợi ở trường hợp của Silva là không phải kiểm tra chuyên môn hay thủ tục ký hợp đồng bởi Hà Nội FC cũng là CLB sau cùng mà Silva thi đấu.

Sự tái xuất của Silva trước mắt sẽ giúp Hà Nội FC cải thiện tình thế khó khăn khi hàng thủ đã để 7 lần lọt lưới chỉ sau hai trận đầu mùa, trong bối cảnh hai trụ cột Duy Mạnh và Thành Chung vắng mặt như đã nêu. Ngoại binh còn lại là Felida được biết đến là tuyển thủ của Curacao vừa tham dự FIFA World Cup 2026.

Bổ sung 1 trung vệ và 1 tiền vệ, Hà Nội FC sẽ thanh lý 2/4 ngoại binh đã đăng ký từ đầu mùa. Hạn chót để chốt danh sách thay thế, bổ sung ở giai đoạn 1 sẽ là ngày 8-10 tới. Có thông tin Adam Taggart nằm trong nhóm có thể bị thay thế, nhưng phía CLB chưa xác nhận việc này.

QUỐC CƯỜNG