FIFA dội "gáo nước lạnh" với bóng đá Malaysia

Trong khi vụ khiếu nại bù giờ tại FIFA ASEAN Cup còn chưa được FIFA giải quyết thì bóng đá Malaysia đã phải nhận thêm một cú sốc tâm lý ngay trước trận đấu Việt Nam: FIFA cấm vĩnh viễn 7 cầu thủ trong vụ bê bối nhập tịch.

Án phạt đình chỉ 12 tháng nhằm phục vụ cho việc điều tra sẽ hết hạn vào cuối tháng 10 này, thế nhưng hôm 2-10, FIFA đã đưa ra phán quyết: 7 cầu thủ dính bê bối làm giả hồ sơ gốc gác sẽ vĩnh viễn không được phép quay trở lại thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia (Harimau Malaya). Tin này được tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), ông Datuk Ab Ghani Hassan chính thức xác nhận.

Thông tin cho biết, mặc dù 7 cầu thủ trong vụ bê bối nhập tịch vẫn giữ quốc tịch Malaysia, họ đã hoàn toàn mất quyền đại diện cho đội tuyển quốc gia trong các giải đấu chính thức. Chủ tịch FAM nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với truyền thông rằng quyết định này xuất phát trực tiếp từ các quy định và phán quyết khắt khe của FIFA: “Các cầu thủ này không thể đại diện cho quốc gia. FIFA không cho phép điều đó. FIFA không đồng ý để họ tiếp tục thi đấu cho Malaysia".

Danh sách 7 cầu thủ chịu án phạt bao gồm: Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Trước đó, nhóm cầu thủ này đã nhận án treo giò 12 tháng từ FIFA sau khi tổ chức này phát hiện ra những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc nghi vấn làm giả tài liệu chứng minh nguồn gốc gia đình để hợp thức hóa điều kiện thi đấu cho Malaysia.

Vụ việc này đã làm nổi bật sự phân định rõ ràng giữa quy định quốc tịch của một quốc gia và điều kiện thi đấu theo quy chế của FIFA. Dù sở hữu hộ chiếu hợp pháp, các cầu thủ vẫn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe về tư cách pháp lý và nguồn gốc gia đình do cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu quy định.

Điều này không liên quan đến việc bóng đá Malaysia vẫn tiếp tục việc nhập tịch cầu thủ. Ví dụ như trường hợp mới nhất là tiền đạo Bergson cũng thuộc diện người nước ngoài nhập tịch, vẫn đang là chân sút chủ lực của Malaysia tại FIFA ASEAN Cup. Ranh giới không nằm ở việc một người có sinh ra ở Malaysia hay không, mà ở chỗ hồ sơ có đứng vững trước thẩm định của FIFA hay không.

Đứng trước những hoài nghi từ công chúng, Chủ tịch FAM cho biết các vấn đề liên quan đến việc cấp quốc tịch và hộ chiếu Malaysia nằm ngoài thẩm quyền xử lý của FAM. Do đó, ban lãnh đạo mới của FAM sẽ chủ động làm việc và phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ Malaysia để làm sáng tỏ toàn bộ quy trình.

“"Những vấn đề liên quan đến quốc tịch và cấp hộ chiếu nằm ngoài thẩm quyền của FAM. Đó là công việc của các cơ quan chức năng. Với tư cách là bộ máy quản lý mới, chúng tôi muốn hiểu rõ toàn bộ quy trình này đã diễn ra như thế nào. FAM sẽ trao đổi với Bộ Nội vụ để xin sự hợp tác và giải trình, qua đó xác định điều gì đã xảy ra và tìm ra hướng đi tốt nhất cho tương lai", ông Ab Ghani nhấn mạnh.

Tân Chủ tịch FAM khẳng định ưu tiên hàng đầu của liên đoàn ở thời điểm hiện tại là thu thập đầy đủ sự thật và rà soát lại những lỗ hổng trong quy trình xác minh. Đây được xem là bước đi cần thiết để bóng đá Malaysia từng bước làm sạch hình ảnh và khôi phục lại niềm tin nơi người hâm mộ sau sự cố nghiêm trọng này.

HỒ VIỆT