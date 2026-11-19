Khi mà hai đối thủ cạnh tranh tốp đầu là Thái Nguyên và Hưng Yên cùng thi đấu trên sân khách, Becamex TPHCM rộng hy vọng vươn lên ngôi đầu bảng sau vòng 8.

Ở vòng 8, Thái Nguyên sẽ có chuyến làm khách trên sân Bà Rịa trước TPHCM đầy khó chịu. Đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương đang đứng thứ 4 nên cũng quyết tâm thắng trận này để gia nhập top 3.

Hưng Yên có dấu hiệu chựng lại, vòng này vào Nha Trang gặp Khánh Hòa vốn được mệnh danh là "kẻ ngổ ngáo đáng yêu". Nếu tận dụng tốt cơ hội, Becamex TPHCM khả năng sẽ lên ngôi đầu bảng khi về sân nhà tiếp đối thủ dưới cơ là Huế.

Ở nhóm cuối bảng, vòng 8 sẽ có trận cầu "6 điểm" giữa Phú Thọ và Long An. Trong khi Lâm Đồng cũng không thoải mái gì, dù đá trên sân nhà nhưng sẽ tiếp Bình Minh Sài Gòn đang đứng thứ 5 trên Bảng xếp hạng.

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KHÁNH VÂN