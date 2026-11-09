Bảng xếp hạng trong nước

Bảng xếp hạng vòng 7 giải hạng Nhất 2026-2027

SGGPO

Cuộc đua tranh ở top đầu bảng xếp hạng tiếp tục diễn ra gay cấn. Hưng Yên có dấu hiệu chựng lại, lần này là bị Quy Nhơn United chia điểm ngay trên sân nhà.

Bảng xếp hạng vòng 7 giải hạng Nhất 2026-2027

Hai đội Thái Nguyên và Becamex TPHCM tiếp tục ổn định về phong độ khi cùng có những trận thắng thuyết phục. Thái Nguyên thắng đậm 4-0 trên sân Cần Thơ với sự tỏa sáng của Mansaray khi lập cú đúp cho đội nhà.

Trên sân Bình Dương, đội chủ nhà Becamex TPHCM có trận thắng quan trọng trước Công an Nhân Dân với tỷ số 1-0. Kết quả trên đã giúp Thái Nguyên và Becamex TPHCM song hành ở vị trí đầu bảng với cùng 16 điểm. Hưng Yên đứng thứ ba với 14 điểm.

TPHCM vươn lên thứ 4 với 13 điểm sau chiến thắng 3-0 trước Phú Thọ để trở lại cuộc đua tranh trong top đầu. Ở chiều ngược lại, Phú Thọ tiếp tục đứng cuối bảng với 2 điểm. Phía trước họ là Lâm Đồng và Long An với cùng 4 điểm.

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KHÁNH VÂN

Từ khóa

Công an nhân dân Thơ Phong Hưng Yên Vươn lên Long An Top Lâm Đồng Phú Thọ Becamex TPHCM TPHCM Thái Nguyên

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