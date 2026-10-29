Lịch thi đấu vòng 6 V-League 2026-2027

V-League tiếp tục diễn ra vòng 6 vào các ngày 30, 31-10 và 1-11 với những dự báo căng thẳng ở hai đầu bảng xếp hạng.

Trận đấu tâm điểm của vòng 6 sẽ là cuộc so tài giữa SLNA và CAHN trên sân Vinh, nơi mà đội chủ nhà vốn đang là hiện tượng của giải hướng đến 1 kết quả có lợi, nhất là kéo dài mạch trận bất bại từ đầu mùa.

Hà Nội FC và Ninh Bình so tài trên sân Hàng Đẫy cũng đáng xem khi đội khách tận dụng việc chủ nhà đang có vấn đề về tâm lý từ trận thua Đà Nẵng vừa qua để giành chiến thắng. Nếu thắng trận này, Ninh Bình còn có cơ hội trở lại ngôi đầu bảng. Trong khi đó chủ nhà cũng cần sớm trở lại mạch thắng trận để tránh bị tốp đầu bỏ điểm.

Ở nhóm cuối, Đồng Nai sẽ đến sân Lạch Tray so tài cùng Hải Phòng với nhiều áp lực khi chưa có trận thắng nào từ đầu mùa. Trong khi đó HAGL cũng gặp thử thách không kém khi gặp đội tân binh Bắc Ninh trên sân khách. Dù đối phương là đội tân binh, nhưng HAGL dự báo sẽ gặp khó khăn khi thực lực của họ không khá hơn đối phương bao nhiêu.

KHÁNH VÂN