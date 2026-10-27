CAHN có trận thắng lịch sử tại AFC Champions League

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã giành 3 điểm đầu tiên tại AFC Champions League Elite sau chiến thắng 3-2 trước Shanghai Port ngay tại Trung Quốc. Đây được xem là chiến thắng lịch sử của CLB này trong lần đầu tham dự giải đấu danh giá nhất châu Á.

Lực lượng hùng hậu với 6 ngoại binh và 5 tuyển thủ quốc gia đã giúp CAHN làm nên chuyện lớn tại Thượng Hải vào tối 27-10. Ảnh: CAHN FC

Lường trước sức mạnh của đội chủ nhà Shanghai Port (Cảng Thượng Hải), HLV Polking đã tung lực lượng mạnh nhất với 6 ngoại binh Stephan Mauk, Leo Artur, Sabater, Frans Putros, Alan, Perea cùng với 3 cầu thủ Việt kiều và là tuyển thủ quốc gia Nguyễn Filip, Quang Vinh, Adou Minh. Hai cầu thủ còn lại là Văn Hậu và Văn Đô.

Nguồn lực dồi dào đã giúp CAHN nhập cuộc rất tốt, không hề có dấu hiệu suy giảm thể lực trong giai đoạn thi đấu với lịch dày đặc. Ngay ở phút thứ 4, đội khách đã làm cho cổ động viên Shanghai Port một phen thót tim từ cú sút của Quang Vinh đưa bóng vọt xà. Cú sút hiểm hóc của Quang Vinh tạo sự hứng khởi cho các chân sút CAHN và liên tục dứt điểm về phía cầu môn đội chủ nhà.

Sức ép dồn dập cuối cùng đã giúp CAHN có được bàn thắng mở tỷ số vào phút 35 từ cú đệm bóng của Perea. Nhưng trước khi hiệp đầu khép lại, Shanghai Port kịp có bàn gỡ hòa 1-1 từ pha dứt điểm của Ampem.

Đồ họa: CAHN FC

Hai bàn thắng ở hiệp đầu đã làm cho diễn biến càng hấp dẫn hơn trong hiệp hai khi đôi bên cùng vận dụng lối đá tấn công cởi mở. Phút 49, CAHN lại vươn lên dẫn trước với pha ghi bàn của Leo Artur, lần này từ pha kiến tạo của Perea. Cuộc đuổi bắt tỷ số tiếp tục gay cấn khi đội chủ nhà lại gỡ hòa 2-2 vào phút 60 từ pha lập công của Campos.

Không bên nào chấp nhận tỷ số hòa khi cùng sở hữu hàng công mạnh mẽ. Đội khách một lần nữa vươn lên dẫn 3-2 vào phút 70 khi Perea hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Kịch tính đến với các cầu thủ Shanghai Port vào phút 77 khi họ sút hỏng quả đá phạt 11m sau hai lần thực hiện. Đầu tiên là Leonardo không thắng được Nguyễn Filip, nhưng trọng tài cho đội chủ nhà đá lại vì thủ môn CAHN phạm lỗi di chuyển rời vạch vôi trước đó. Nhưng ở lần đá lại, dù thay bằng Vital nhưng cầu thủ này lại đưa bóng dội cột dọc.

3-2 là tỷ số chung cuộc của trận đấu, giúp đội bóng này làm nên điều kỳ diệu khi thắng trận đầu tiên ở AFC Champions League Elite và hy vọng sẽ tạo khí thế cho hành trình phía trước. Nhất là ở đấu trường V-League mà họ vừa bị mất ngôi đầu bảng.

QUỐC CƯỜNG