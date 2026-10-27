HLV Popov thừa nhận Seoul FC rất mạnh

Đang có 1 điểm sau hai trận ở AFC Champions League Two, Thể Công Viettel sẽ bước vào trận tiếp theo, gặp Seoul FC vào tối 28-10 trên sân Mỹ Đình.

HLV Popov và Khuất Văn Khang tại buổi họp báo trưa 27-10. Ảnh: TCVT FC

Trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn chờ đón thầy trò HLV Popov bởi Seoul FC không còn vướng bận ở K.League khi vừa vô địch trước… 6 vòng đấu.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 27-10, HLV Popov cho biết: “Chúng ta phải dành lời khen ngợi cho Seoul khi họ giành chức vô địch Hàn Quốc sau 10 năm chờ đợi, với cách biệt 16 điểm so với các đối thủ trước 5 vòng đấu cuối. Kết quả cho thấy rõ sức mạnh của đội bóng này.

Tuy nhiên, thật không may cho chúng tôi, quyết định sử dụng đội hình dự bị trong hai trận đầu tiên của họ đã làm thay đổi cục diện của bảng đấu. Đây là điều nằm ngoài tầm kiểm soát với Thể Công Viettel. Rõ ràng là các đội Persib và Melbourne có lợi thế lớn trong hai trận đầu tiên đó. Giờ đây, khi Seoul tung ra đội hình mạnh nhất, thì cục diện bảng đấu lại một lần nữa có thể thay đổi".

Đang có 1 điểm trong tay, khả năng cạnh tranh ngôi đầu bảng của Thể Công Viettel thực sự không cao khi các đối thủ đều “rắn mặt”, trong khi phong độ của đội bóng áo lính thời gian qua không thực sự ổn định.

"Về mục tiêu của đội, không có gì thay đổi cả. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình trong từng trận đấu với quyết tâm giành chiến thắng, bất chấp vô vàn khó khăn mà đội đang phải đối mặt. Sau khi phân tích hai trận vừa qua, chúng ta cần nhìn nhận khách quan rằng Thể Công Viettel chơi thực sự tốt.

Đồ họa: TCVT FC

Xét về kết quả, có thể thấy tỷ số không phản ánh đúng màn trình diễn của chúng tôi. Đáng tiếc là giải đấu này không áp dụng công nghệ VAR. Trong các trận đấu vừa qua, có bốn quyết định từ phía trọng tài gây bất lợi nghiêm trọng, làm thay đổi hoàn toàn kết cục trận đấu”, ông Popov nói.

Nhà cầm quân người Bungaria vẫn còn tiếc rẻ ở trận ra quân hòa Mellbourne 1-1, trận đấu mà theo ông, Thể Công Viettel đáng lý là giành trọn 3 điểm.

"Trong trận đầu tiên gặp Melbourne, chúng tôi lẽ ra được hưởng một quả phạt đền sau pha phạm lỗi với Rimario, ngoài ra còn có bàn thắng của Rimario đầu hiệp hai. Cả hai tình huống này đều diễn ra khi tỷ số đang là 0-0. Nếu chúng tôi ghi bàn trước, thế trận sẽ hoàn toàn khác. Đội có thể giành trọn 3 điểm thay vì chỉ 1 điểm.

Ở trận thứ hai tại Indonesia, Rimario ghi một bàn thắng hợp lệ trong hiệp một, hoàn toàn không việt vị. Nếu có VAR, bàn thắng đó chắc chắn đã được công nhận. Khi đó, tỷ số cũng đang là 0-0. Nếu chúng ta ghi bàn trước, cục diện trận đấu sẽ khác đi. Còn ở hiệp hai, tình huống Paulinho phải nhận thẻ vàng thứ hai thậm chí còn chẳng phải là một pha phạm lỗi, đã thay đổi hoàn toàn mọi thứ, khiến tôi không thể sử dụng cầu thủ này trong trận đấu ngày mai", HLV Popov nói.

Lúc này, Thể Công Viettel cần một kết quả tích cực, cho dù đối phương là Seoul FC hùng mạnh để tạo khí thế cho các trận kế tiếp.

Xếp hạng tạm thời bảng E sau 2 lượt đấu.

QUỐC CƯỜNG