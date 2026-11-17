Trong vai trò Đại sứ chương trình “Áo ấm đến trường”, Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Bích Thùy đã có những khoảnh khắc đầy ắp tiếng cười bên các em học sinh Trường THCS Xà Bang (xã Châu Đức, TPHCM), làm nữ tuyển thủ có cảm giác như được trở về tuổi thơ.

Phó tổng biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương, Trưởng ban tổ chức chương trình “Áo ấm đến trường” cùng Đại sứ chương trình Nguyễn Thị Bích Thùy giao lưu cùng các em học sinh Trường THCS Xà Bang. ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Sáng 17-11, tại Trường THCS Xà Bang, Báo SGGP tổ chức chương trình “Áo ấm đến trường”, trao tặng 834 chiếc áo khoác cho toàn thể học sinh nhà trường và 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị quà tặng là 187 triệu đồng, với sự chung tay của các đơn vị, cá nhân và những người bạn đồng hành của Báo SGGP.

Sự hồn nhiên của các em nhỏ đưa Bích Thùy được trở về tuổi thơ

Đặc biệt, chương trình lần này có sự đồng hành của Nguyễn Thị Bích Thùy, Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2025, trong vai trò Đại sứ chương trình. Sự xuất hiện của gương mặt vàng bóng đá Việt Nam đã tạo nên bầu không khí hào hứng, sôi nổi với hàng loạt hoạt động giao lưu cùng các em học sinh.

Nếu trên sân cỏ, Bích Thùy quen thuộc với hình ảnh một cầu thủ giàu năng lượng, không ngại va chạm và luôn chiến đấu hết mình, thì tại Trường THCS Xà Bang, cô lại mang đến hình ảnh gần gũi, thân thiện. Ngay từ trên xe di chuyển ra điểm trường, nữ tuyển thủ quê Quảng Ngãi mang tâm trạng háo hức khi hay tin đang có hơn 800 học sinh chờ đón cô.

Cuộc giao lưu nhanh chóng náo nhiệt khi các học sinh hào hứng tham gia những hoạt động vui nhộn, liên tục giơ tay đặt câu hỏi dành cho thần tượng. Từ câu chuyện về bóng đá, hành trình thi đấu đến chia sẻ đời thường, mỗi phần giao lưu đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình.

Phó tổng biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương, Trưởng ban tổ chức chương trình “Áo ấm đến trường” cùng Đại sứ chương trình Nguyễn Thị Bích Thùy trao tặng 20 suất học bổng cùng 834 áo khoác đến các em học sinh Trường THCS Xà Bang. ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Bạn nào cũng mong muốn được đặt câu hỏi, giao lưu và có cơ hội mang về món quà đặc biệt từ nữ tuyển thủ. Bích Thùy gần như không có thời gian nghỉ tay khi các em học sinh ùa đến xin chữ ký. Những quả bóng lần lượt được nữ cầu thủ ký tặng trong sự háo hức của các bạn nhỏ.

Chia sẻ về lần đầu đồng hành cùng chương trình “Áo ấm đến trường” trong vai trò Đại sứ, Bích Thùy cho biết cô cảm thấy rất vui và tự hào khi được sát cánh cùng Báo SGGP trong hoạt động ý nghĩa dành đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nữ tuyển thủ bộc bạch: “Tôi cảm thấy như mình được trở về với tuổi thơ, bởi đã lâu rồi bản thân mới có dịp hòa mình vào những hoạt động vui tươi cùng các bạn nhỏ. Thời tiết hôm nay khá nắng nóng, nhưng các em vẫn rất nhiệt tình, vui vẻ và gần gũi. Chính những nụ cười, sự hồn nhiên của các em đã mang đến cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt”.

Với Bích Thùy, việc trở thành Đại sứ chương trình “Áo ấm đến trường” cũng là cơ hội để cô sử dụng hình ảnh và sức ảnh hưởng của mình lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, kêu gọi thêm nhiều cá nhân, tổ chức cùng chung tay hỗ trợ học sinh khó khăn, đặc biệt là các em ở vùng sâu, vùng xa trong những mùa đông giá rét.

Nữ tuyển thủ Bích Thùy như được trở về tuổi thơ khi giao lưu với các em học sinh. ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Những chiếc áo khoác gửi gắm tình yêu thương

Bích Thùy từ lâu đã là một trong những gương mặt truyền cảm hứng của bóng đá nữ Việt Nam. Đằng sau những bàn thắng, danh hiệu và khoảnh khắc đáng nhớ cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại các đấu trường quốc tế là hành trình dài của sự kiên trì, hy sinh và nỗ lực vượt qua nghịch cảnh.

Chính những trải nghiệm ấy khiến Bích Thùy mong muốn truyền đến các em học sinh thông điệp về sự tự tin, ý chí và tinh thần vượt khó. Cô tâm sự: “Trong hành trình theo đuổi bóng đá, tôi cũng từng trải qua không ít khó khăn, thử thách. Điều quan trọng nhất là luôn có gia đình làm điểm tựa, có niềm đam mê làm động lực để bản thân không ngừng cố gắng”.

Bích Thùy mong các em học sinh luôn giữ vững niềm tin, kiên trì với ước mơ và tự tin tiến về phía trước. Trên hành trình theo đuổi tri thức, các em không đơn độc, bởi luôn có thầy cô, gia đình và cộng đồng đồng hành, tiếp sức.

Đương kim Quả bóng vàng nữ Việt Nam cũng khẳng định, trách nhiệm của một vận động viên không chỉ dừng lại ở việc thi đấu, cống hiến trên sân cỏ mà còn là đóng góp những giá trị tích cực cho xã hội. Nếu câu chuyện và hành trình của mình có thể tiếp thêm sự tự tin, giúp một em nhỏ mạnh dạn theo đuổi ước mơ thì đó đã là niềm hạnh phúc lớn.

Phó tổng biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương, Trưởng ban tổ chức chương trình “Áo ấm đến trường” cùng các em học sinh Trường THCS Xà Bang. ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu tại chương trình, bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó tổng biên tập Báo SGGP, Trưởng ban tổ chức chương trình “Áo ấm đến trường”, nhấn mạnh một chiếc áo khoác tuy giá trị vật chất không lớn nhưng có thể mang đến sự ấm áp, một suất học bổng dù chưa thể giải quyết hết khó khăn nhưng sẽ trở thành nguồn động viên để học sinh thêm vững tin trên hành trình học tập.

“Áo ấm đến trường” được Báo SGGP phát động vào tháng 12-2025, là hoạt động nằm trong chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” khởi xướng từ năm 2023. Đến nay, chương trình đã tổ chức 86 sự kiện tại 53 điểm trường thuộc 24 tỉnh, thành phố (trước sáp nhập), với tổng giá trị vận động hơn 35 tỉ đồng.

Một số hình ảnh tại chương trình (ẢNH: HOÀNG TRIỀU):

Lãnh đạo xã Châu Đức và Ban giám hiệu Trường THCS Xà Bang gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP cùng những người bạn đồng hành của chương trình "Áo ấm đến trường"

Các em học sinh liên tục giơ tay đặt câu hỏi dành cho thần tượng

Đại sứ chương trình "Áo ấm đến trường" truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ

Bích Thùy tặng bóng có chữ ký của cô

Tổng cộng 834 chiếc áo khoác cho toàn thể học sinh nhà trường

Bích Thùy ký tặng các em học sinh

20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn

Quả bóng vàng nữ Việt Nam Nguyễn Thị Bích Thùy là một trong 3 Đại sứ chương trình "Áo ấm đến trường" được Báo SGGP phát động

Bên cạnh Bích Thùy, nhiều cầu thủ bóng đá Việt Nam cũng đã dành tình cảm và đóng góp cho chương trình như Quả bóng vàng nam Việt Nam 2024 Nguyễn Hoàng Đức, Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2024 Trần Thị Thùy Trang, Quả bóng bạc nữ Việt Nam 2025 Phạm Hải Yến và Ngoại binh xuất sắc nhất năm 2025 Alan Sebastiao.

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HỮU THÀNH