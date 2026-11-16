Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam đến Thái Lan

Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam sang Thái Lan với thành phần 14 cầu thủ. Ảnh: VFF

Sau khi hoàn tất các thủ tục tại Bangkok, đội tuyển tiếp tục di chuyển bằng chuyến bay nội địa tới Phuket. Từ đây, toàn đội sẽ di chuyển đến Phang Nga – địa điểm đăng cai giải đấu, để ổn định nơi lưu trú và chuẩn bị cho những ngày tranh tài sắp tới.

Trước ngày lên đường, HLV trưởng Mai Văn Đức đã hoàn tất việc lựa chọn 14 cầu thủ vào danh sách chính thức tham dự giải. Đây là những gương mặt được ban huấn luyện đánh giá và tuyển chọn sau quá trình tập luyện, thi đấu cọ xát trong đợt tập huấn tại Đà Nẵng.

Đội tuyển đã có hơn hai tuần tập luyện tại Đà Nẵng, kết hợp thi đấu ba trận đấu tập với CLB PORT ASM Beach Soccer (Thái Lan). Các trận đấu này là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng, hoàn thiện chuyên môn và duy trì nhịp độ thi đấu cho các cầu thủ trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam có 3 trận tập huấn trong nước trước khi sang Thái Lan dự giải.

Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 28-11 tại Phang Nga, Thái Lan, với sự tham dự của 12 đội tuyển, chia thành ba bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng đương kim vô địch Iran, Lebanon và Afghanistan. Theo lịch thi đấu, đội tuyển sẽ lần lượt gặp Lebanon lúc 17 giờ ngày 19-11, Iran lúc 17 giờ ngày 21-11 và Afghanistan lúc 17 giờ ngày 23-11.

Tin liên quan Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam thắng CLB Port Asm Beach Soccer 8-3

KHÁNH VÂN