Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam thắng CLB Port Asm Beach Soccer 8-3

Trong giai đoạn chuẩn bị cho giải bóng đá bãi biển châu Á 2026, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam đã có trận đấu tập với CLB Port Asm Beach Soccer (Thái Lan) tại sân thi đấu bóng đá bãi biển Đà Nẵng vào ngày 9-11. Trận đấu kết thúc với tỷ số 8-3 nghiêng về đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam và CLB Port Asm Beach Soccer sẽ thi đấu 3 trận giao hữu tại Đà Nẵng. Ảnh: VFF

Trận đấu này là dịp để ban huấn luyện kiểm tra khả năng vận hành lối chơi, đánh giá phong độ các cầu thủ cũng như rà soát những nội dung chuyên môn cần hoàn thiện trước khi bước vào giải đấu cấp châu lục. Việc được thi đấu cọ xát với đối thủ đến từ Thái Lan cũng giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm và duy trì nhịp độ thi đấu trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng.

Theo kế hoạch, hai đội sẽ tiếp tục có thêm hai trận đấu tập vào các ngày 11-11 và 13-11. Đây là những cơ hội để HLV trưởng Mai Văn Đức cùng ban huấn luyện tiếp tục thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện các phương án chuyên môn cho đội tuyển.

Ngày 16-11, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026, diễn ra từ ngày 18 đến 28-11 tại Phang Nga.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng đương kim vô địch Iran, Lebanon và Afghanistan. Thầy trò HLV Mai Văn Đức sẽ lần lượt gặp Lebanon ngày 19-11, Iran ngày 21-11 và Afghanistan ngày 23-11, cùng diễn ra lúc 17 giờ (giờ Việt Nam).

ĐOÀN NHẬT