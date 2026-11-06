Môn bóng đá nữ Đại hội còn 4 đội tham dự

Sau khi nhận được công văn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh xin rút lui không tham dự môn bóng đá nữ, Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đã chốt lại số lượng đội tham dự còn 4.

Đội TPHCM khả năng sẽ cho nhiều cầu thủ trẻ tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc để tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc. Ảnh: CLB

Bốn đội bóng sẽ đại diện cho các tỉnh tham dự môn bóng đá nữ tại Đại hội gồm: Hà Nội, TPHCM, Ninh Bình và Thái Nguyên. Các trận đấu đều diễn ra trên sân Bà Rịa, từ ngày 19-11 đến 1-12.

Ngày 17-11, Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu. Đội chủ nhà TPHCM sẽ có mã số 1, các đội còn lại bốc thăm vào các mã số 2, 3 và 4.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc. Mỗi lượt thi đấu diễn ra 2 trận với khung 15 giờ và 17g15. Đội giành nhiều điểm nhất đoạt huy chương vàng (HCV), trong khi các đội xếp thứ 2 và thứ 3 lần lượt nhận huy chương bạc (HCB) và huy chương đồng (HCĐ).

CLB nữ TPHCM đang tham dự giải CLB nữ châu Á 2026-2027. Do lịch thi đấu dày đặc của đội trong thời gian qua nên có thể đội hình tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc sẽ ưu tiên cho nhiều cầu thủ trẻ ra sân để trui rèn kinh nghiệm.

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QUỐC CƯỜNG