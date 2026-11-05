CLB nữ TPHCM vào thế khó, nhưng cánh cửa đi tiếp ở cúp châu Á vẫn còn

Thất bại nặng nề trước April 25 khiến CLB nữ TPHCM rơi vào tình thế vô cùng khó khăn tại Cúp các CLB nữ châu Á 2026-2027, nhưng cơ hội đi tiếp của Huỳnh Như và đồng đội vẫn chưa hoàn toàn khép lại nếu toàn đội tạo được bất ngờ ở lượt trận cuối.

K Thủa (áo vàng) cùng các đồng đội tại CLB nữ TPHCM vẫn còn hy vọng trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào tứ kết Cúp các CLB nữ châu Á 2026-2027. ẢNH: ĐÀO HUY HÙNG

Dù thi đấu đầy nỗ lực ở lượt trận thứ 2 vào hôm 4-11, CLB nữ TPHCM vẫn phải nhận thất bại 0-6 trước April 25, đại diện đến từ CHDCND Triều Tiên - nền bóng đá nữ hàng đầu thế giới. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi tại bảng B, sau khi để thua đội chủ nhà East Bengal (Ấn Độ) với tỉ số 1-2 trong ngày ra quân.

Hai thất bại liên tiếp khiến Huỳnh Như cùng các đồng đội chưa có điểm nào, qua đó tiếp tục đứng cuối bảng và đối mặt nguy cơ bị loại.

Ở chiều ngược lại, với 2 chiến thắng trước Hwacheon KSPO (Hàn Quốc) và CLB nữ TPHCM, April 25 đã trở thành đội đầu tiên của bảng B giành vé vào tứ kết với 6 điểm tuyệt đối. Hwacheon KSPO tạm xếp thứ 2 với 3 điểm, bằng East Bengal nhưng nhỉnh hơn nhờ kết quả đối đầu trực tiếp.

Lượt trận cuối cùng diễn ra ngày 7-11 sẽ chứng kiến CLB nữ TPHCM chạm trán Hwacheon KSPO, trong khi East Bengal đối đầu April 25.

Theo điều lệ giải, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất trong 3 bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Với tình cảnh hiện tại, mục tiêu thực tế nhất của CLB nữ TPHCM là giành vị trí thứ 3 bảng B, sau đó cạnh tranh một trong 2 suất dành cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

CLB nữ TPHCM quyết tâm tạo bất ngờ trước Hwacheon KSPO - nhà vô địch Hàn Quốc. ẢNH: AFC

Muốn làm được điều đó, Huỳnh Như và đồng đội trước hết phải đánh bại Hwacheon KSPO - nhà vô địch Hàn Quốc, một trong những nền bóng đá nữ mạnh nhất châu Á. Đây rõ ràng là thử thách không nhỏ khi khoảng cách về trình độ giữa đôi bên được đánh giá khá lớn.

Dù vậy, khó khăn không đồng nghĩa với hết hy vọng. Ở trận đấu với East Bengal, Hwacheon KSPO từng để đối thủ cầm hòa 1-1 trong hiệp 1 trước khi giành chiến thắng chung cuộc 4-1. Chi tiết này cho thấy đại diện Hàn Quốc không phải không có những thời điểm bộc lộ sơ hở.

Đây có thể là cơ sở để CLB nữ TPHCM nuôi hy vọng tạo bất ngờ. Bên cạnh đó, Huỳnh Như cùng đồng đội sau 2 trận thua liên tiếp có thể bước vào lượt đấu cuối với tâm thế không còn gì để mất. Khi áp lực thành tích được giảm bớt, đại diện Việt Nam hoàn toàn có thể chơi quyết tâm và giải phóng được khả năng của mình.

Thậm chí, CLB nữ TPHCM nếu đánh bại Hwacheon KSPO vẫn có cơ hội cạnh tranh vị trí thứ 2 bảng B. Kịch bản này có thể xảy ra nếu East Bengal không thể giành điểm trước April 25. Khi đó, khả năng 3 đội gồm CLB nữ TPHCM, Hwacheon KSPO và East Bengal cùng có 3 điểm sẽ được đặt ra. Thứ hạng sẽ được quyết định dựa trên kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội liên quan.

Phát biểu sau trận đấu, HLV tạm quyền Nguyễn Đức Cảnh khẳng định CLB nữ TPHCM sẽ nỗ lực hết sức ở lượt trận cuối. Mục tiêu của toàn đội là chiến đấu đến cùng để tìm kiếm cơ hội đi tiếp. Và ngay cả trong trường hợp không thể vượt qua vòng bảng, các cầu thủ cũng muốn ngẩng cao đầu rời Cúp các CLB nữ châu Á 2026-2027.

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HỮU THÀNH