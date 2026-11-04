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CLB nữ TPHCM thua đậm, nguy cơ sớm bị loại ở cúp châu Á

SGGPO

Thất bại nặng nề 0-6 trước 4.25 SC (CHDCND Triều Tiên) ở lượt trận thứ 2 bảng A khiến CLB nữ TPHCM tiếp tục đứng cuối bảng, đối mặt nguy cơ sớm dừng bước tại Cúp các CLB nữ châu Á 2026-2027.

CLB nữ TPHCM đón nhận trận thua tiếp theo tại vòng bảng Cúp các CLB nữ châu Á 2026-2027. ẢNH: AFC
CLB nữ TPHCM đón nhận trận thua tiếp theo tại vòng bảng Cúp các CLB nữ châu Á 2026-2027. ẢNH: AFC

Trước đối thủ đến từ nền bóng đá hàng đầu của thế giới, CLB nữ TPHCM gần như không thể tạo ra thế trận cân bằng ở trận đấu vào chiều 4-11 tại Ấn Độ. Đội bạn 4.25 SC kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi, liên tục gây sức ép và khai thác hiệu quả những điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của đoàn quân HLV Đoàn Thị Kim Chi.

Ngay phút thứ 8, Myong Yu-jong mở tỉ số cho đại diện đến từ CHDCND Triều Tiên trên chấm phạt đền. Đến phút 18, Jong Pok-yong đánh đầu nhân đôi cách biệt sau tình huống tạt bóng bên cánh phải.

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Phút 48, Jon Ryong-jong nâng tỉ số lên 3-0 sau tình huống phối hợp từ quả phạt góc. Hàng phòng ngự CLB nữ TPHCM tiếp tục bộc lộ nhiều sơ hở trước những pha tấn công bóng bổng của đối thủ. Phút 71, Choe Song-gyong đánh đầu ghi bàn thứ 4.

Đến phút 87, Ri Su-yang tận dụng sự thiếu ăn ý giữa thủ môn Trần Thị Kim Thanh và các hậu vệ để nâng tỉ số lên 5-0. Trước khi trận đấu khép lại, Choe Song-gyong hoàn tất cú đúp ở phút 90+2, ấn định chiến thắng đậm 6-0 cho 4.25 SC.

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CLB nữ TPHCM (áo vàng) thi đấu đầy cố gắng ở cuộc chạm trán với 4.25 SC. ẢNH: AFC

Thất bại của CLB nữ TPHCM phần nào cho thấy khoảng cách về trình độ với 4.25 SC, hiện là á quân Giải nữ vô địch quốc gia CHDCND Triều Tiên và có đến 5 cầu thủ vừa cùng đội tuyển nữ quốc gia giành huy chương bạc ASIAD 2026. Trước khi thắng CLB nữ TPHCM, 4.25 SC đánh bại nhà vô địch Hàn Quốc Hwacheon KSPO với tỉ số 2-1 ở trận ra quân.

Trận thua 0-6 khiến CLB nữ TPHCM tiếp tục đứng cuối bảng với 0 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, 4.25 SC có 6 điểm tuyệt đối và gần như nắm chắc tấm vé vào tứ kết. Ở lượt trận thứ 2, hai đối thủ còn lại của bảng là East Bengal (Ấn Độ, 3 điểm) và Hwacheon KSPO (0 điểm) sẽ đối đầu nhau vào tối cùng ngày.

Với tình thế hiện tại, CLB nữ TPHCM chỉ còn hy vọng cạnh tranh vị trí thứ 3 bảng đấu để tìm kiếm cơ hội đi tiếp. Theo thể thức giải, hai trong 3 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở vòng bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ rất khó khăn với đại diện Việt Nam.

Sau 3 ngày nữa, CLB nữ TPHCM sẽ phải chạm trán Hwacheon KSPO, đối thủ cũng đang rất cần điểm sau thất bại ở trận ra quân.

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HỮU THÀNH

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TPHCM CLB nữ TPHCM Đoàn Thị Kim Chi

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