Lần đầu giành điểm tại FIFA U17 World Cup, đội tuyển U17 Việt Nam để lại dấu ấn bằng tinh thần thi đấu kiên cường và khả năng tấn công giàu đột biến, từ trận hòa quả cảm 3-3 trước New Zealand.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam có 1 điểm lịch sử tại đấu trường U17 World Cup. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

1 điểm chưa làm thay đổi đáng kể vị trí của U17 Việt Nam tại bảng G, nhưng mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình lần đầu góp mặt ở FIFA U17 World Cup. Trận hòa 3-3 trước New Zealand cho thấy các cầu thủ trẻ Việt Nam có khả năng cạnh tranh, tạo ra sức ép và tìm kiếm bàn thắng trước đối thủ sở hữu ưu thế về thể hình, thể lực.

Điều đáng ghi nhận nằm ở cách U17 Việt Nam tiếp cận trận đấu. Đội bóng của HLV Cristiano Roland phòng ngự thụ động mà luôn cố gắng triển khai bóng, tổ chức phối hợp và tìm kiếm cơ hội. Ba bàn thắng vào lưới New Zealand, đến từ tình huống cố định, pha phối hợp tấn công và khả năng tận dụng cơ hội trong vòng cấm, cho thấy đội tuyển có những phương án tiếp cận khung thành đa dạng.

Nguyễn Lực tiếp tục là gương mặt đáng chú ý với khả năng xử lý bóng và thực hiện tình huống cố định. Đại Nhân cho thấy sự nhạy bén trong khâu dứt điểm, trong khi Duy Khang để lại dấu ấn bằng bàn thắng ở những phút cuối. Những cầu thủ này cùng các đồng đội đang cho thấy sự tự tin nhất định khi được trao cơ hội thi đấu ở môi trường có cường độ cao.

Một điểm sáng khác là tinh thần thi đấu. Ba lần bị dẫn trước nhưng U17 Việt Nam vẫn kiên trì tìm kiếm bàn gỡ. Đây là biểu hiện đáng ghi nhận về tâm lý, nhất là với một tập thể còn ít kinh nghiệm ở những giải đấu có quy mô và áp lực như World Cup. Các cầu thủ không buông xuôi khi gặp bất lợi và nỗ lực đến những phút cuối cùng.

Cơ hội đi tiếp vẫn còn cho tuyển U17 Việt Nam ở trận cuối gặp U17 Mali. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, trận hòa New Zealand cũng cho thấy U17 Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm. Ba bàn thua xuất phát từ những tình huống đội tuyển gặp bất lợi trong việc kiểm soát không gian và tranh chấp ở khu vực cấm địa. Sự chênh lệch về thể hình khiến các hậu vệ Việt Nam gặp khó khăn khi đối đầu với những cầu thủ có khả năng không chiến tốt.

Khả năng kiểm soát trận đấu sau khi ghi bàn cũng là điều cần lưu tâm. U17 Việt Nam đã thể hiện được năng lực tấn công, nhưng chưa tạo được sự cân bằng cần thiết giữa hai nhiệm vụ phòng ngự và tổ chức lên bóng.

Trước mắt, cuộc đối đầu U17 Mali ngày 26-11 là thời cơ cho thầy trò HLV Cristiano Roland tiếp tục thể hiện năng lực. Đối thủ này đã cho thấy sức mạnh khi đánh bại U17 Bỉ 2-1, buộc các cầu thủ trẻ Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là ở khả năng chống bóng bổng và tổ chức phòng ngự trước những pha tấn công trực diện.

U17 Việt Nam đã cho thấy mình có thể ghi bàn, có thể đứng dậy sau những thời điểm khó khăn và người hâm mộ tin tưởng họ có khả năng cạnh tranh trước các đối thủ quốc tế.

GIA MINH