Đã trở thành nét đẹp qua nhiều mùa giải, những buổi họp báo ra mắt hay gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam luôn là dịp để các thế hệ ngôi sao gặp lại, cùng nhau tìm về cảm xúc tưởng chừng đã lùi xa theo năm tháng.

Các Quả bóng vàng nữ Đỗ Thị Ngọc Châm, Văn Thị Thanh, cùng các nam Quả bóng vàng Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn Minh Phương tại gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Suốt một tuần qua, trên trang cá nhân, nhiều danh thủ đã chia sẻ thư mời từ Ban tổ chức, háo hức hướng đến lễ ra mắt “mùa vàng 2026” vào sáng 26-11 tới. Với những người từng sát cánh chinh phục đỉnh cao vinh quang, có lẽ niềm vui lớn nhất trong những dịp như thế là các cuộc gặp gỡ. Mỗi người đều chọn cho mình hành trình riêng sau khi chia tay thể thao chuyên nghiệp. Không phải lúc nào họ cũng có cơ hội ngồi lại bên nhau, hỏi thăm cuộc sống và ôn lại những kỷ niệm một thời.

Như trên chuyến xe đưa Phạm Thành Lương đến địa điểm tổ chức gala trao thưởng, kỷ lục gia Quả bóng vàng nam không giấu được sự tò mò về kịch bản chương trình cũng như danh sách khách mời mà Ban tổ chức giữ kín đến phút cuối. Danh thủ còn hỏi thăm liệu những đồng đội từng cùng mình vô địch AFF Cup 2008 có góp mặt hay không.

Thú vị hơn, Thành Lương kể rằng anh cũng không biết Ban tổ chức đã sắp xếp thế nào mà mình lại ở chung phòng với Nguyễn Minh Phương - người đồng đội từng cùng anh nâng cao chiếc cúp vô địch Đông Nam Á năm 2008. Cuộc hạnh ngộ giữa 2 huyền thoại bắt đầu bằng cái bắt tay thân tình ngay khi vừa nhận phòng.

Với những người từng cùng nhau đi qua một hành trình đáng nhớ, đôi khi chỉ cần gặp lại, hỏi han nhau vài câu chuyện cũng đủ khơi dậy bao cảm xúc bồi hồi, xao xuyến. Còn Minh Phương thì vui mừng, tranh thủ lưu lại những tấm hình kỷ niệm khi có dịp tái ngộ các đồng đội cũ từng góp công tạo nên giai đoạn lịch sử của bóng đá Long An như Phan Văn Tài Em, Nguyễn Tuấn Phong.

Hai Quả bóng vàng nam Phạm Thành Lương, Phan Văn Tài Em cùng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2006-2027 Nguyễn Thành Long Giang. ẢNH: LONG GIANG

Còn nhớ tại gala trao thưởng Quả bóng vàng hồi đầu năm, hình ảnh các danh thủ Văn Thị Thanh, Đỗ Thị Ngọc Châm và Đoàn Thị Kim Chi đứng bên nhau trò chuyện đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Họ là những công thần từng góp công đặt nền móng, đưa bóng đá nữ Việt Nam chinh phục những cột mốc đáng tự hào.

Sau chục năm, mỗi người đều có những dấu ấn riêng trên con đường huấn luyện, song chẳng dễ gì có dịp gặp lại đông đủ. Bởi thế, cuộc gặp tại Quả bóng vàng càng trở nên đáng quý để các chị em rủ nhau đi ăn, chia sẻ câu chuyện cuộc sống và cùng nhớ về một thời tuổi trẻ đầy xông pha.

Những cuộc hạnh ngộ ấy cũng là điều Ban tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam luôn dành nhiều tâm huyết gìn giữ qua từng mùa giải, như lời tri ân dành đến các đóng góp của các thế hệ cầu thủ. Và cứ thế, mỗi mùa Quả bóng vàng lại trở thành cuộc hẹn đặc biệt, khi những danh thủ có dịp sống lại những năm tháng đẹp nhất - với tư cách là những chứng nhân của lịch sử bóng đá nước nhà.

HỮU THÀNH