Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2020 Nguyễn Minh Trí đã chia sẻ những cảm xúc, ý nghĩa và giá trị đặc biệt của danh hiệu Quả bóng vàng, phần thưởng cao quý ghi nhận nỗ lực và cống hiến của các cầu thủ.

Khoảnh khắc Nguyễn Minh Trí đoạt Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2020

Mới đó mà đã 6 năm trôi qua, kể từ ngày tôi được vinh danh ở hạng mục Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2020. Tôi cũng vừa nói lời chia tay futsal chuyên nghiệp để chuyển sang định hướng nghề nghiệp mới. Dù vậy, với tôi, Quả bóng vàng 2020 vẫn là một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp và đi theo cả cuộc đời tôi.

Trước đó, tôi từng 2 lần nhận Quả bóng bạc vào các năm 2016, 2019 và sau đó là Quả bóng đồng năm 2021. Mỗi danh hiệu đều mang đến cho tôi niềm vui, sự tự hào và là động lực để tiếp tục cố gắng trên hành trình gắn bó với futsal chuyên nghiệp.

Tôi có 2 kỷ niệm đặc biệt với đêm Gala trao giải Quả bóng vàng. Đầu tiên là niềm vinh dự khi trở thành một trong 3 cầu thủ đầu tiên được xướng tên ở hạng mục futsal vào năm 2016. Với tôi, những điều đầu tiên luôn mang ý nghĩa rất đặc biệt và sẽ được nhớ mãi, như một phần không thể thiếu trong lịch sử sự nghiệp của mình.

Kỷ niệm thứ 2 chính là danh hiệu Quả bóng vàng năm 2020. Khi được xướng tên và nhận giải thưởng, tôi cảm thấy vô cùng vui sướng và tự hào. Nhắc đến năm 2020, đó là mùa giải tôi ghi được khá nhiều bàn thắng và có những đóng góp quan trọng trong các chiến thắng ở đấu trường quốc nội.

Thời điểm ấy, các giải đấu trong nước quy tụ nhiều đối thủ chất lượng, tính cạnh tranh rất cao. Dù cơ hội thi đấu quốc tế không nhiều, tôi vẫn có một năm thi đấu thành công và may mắn được giới chuyên môn ghi nhận bằng danh hiệu Quả bóng vàng.

Sau niềm vui và những khoảnh khắc đáng nhớ ấy, tôi vẫn trở lại với cuộc sống bình thường, tiếp tục tập luyện và thi đấu. Tôi hiểu rằng danh hiệu có thể ghi dấu một thời điểm đáng nhớ, nhưng để duy trì phong độ và tiếp tục phát triển, mỗi người cần phải nỗ lực từng ngày.

Nhìn lại chặng đường 6 năm qua, tôi nhận thấy futsal Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể. Bộ môn này ngày càng hiện đại hơn, trình độ chuyên môn của các cầu thủ cũng được nâng cao. Đây là điều rất tích cực, cho thấy sự phát triển của futsal Việt Nam qua từng năm.

Năm nay, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức bước sang lần trao thưởng thứ 31. Riêng hạng mục futsal cũng đánh dấu tròn 10 năm hình thành và phát triển. Tôi nghĩ Quả bóng vàng có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi cầu thủ. Đây không chỉ là phần thưởng ghi nhận những đóng góp trong một năm mà còn là mục tiêu để mọi người hướng đến.

Nguyễn Minh Trí được xem như huyền thoại futsal Việt Nam

Từ bóng đá 11 người đến futsal, bất kỳ cầu thủ nào cũng mong muốn một lần được đứng trên bục vinh danh. Với những cầu thủ trẻ, danh hiệu này càng có ý nghĩa bởi nó tạo thêm động lực để các bạn nỗ lực tập luyện, nâng cao chuyên môn và phấn đấu trong sự nghiệp.

Nhìn vào futsal Việt Nam hiện tại, tôi thấy các cầu thủ đang có nhiều cơ hội phát triển hơn. Năm nay, đội tuyển futsal Việt Nam được tham dự khá nhiều giải đấu quốc tế và có dịp đối đầu với những đối thủ mạnh.

Theo tôi, đây là điều rất tốt, bởi các cầu thủ cần thêm những trận đấu chất lượng để tích lũy kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh. Việc được cọ xát thường xuyên với các đội tuyển quốc tế sẽ giúp các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn cho những giải đấu quan trọng sắp tới.

Và cũng từ đó, tôi thấy rất nhiều bạn trẻ lẫn ứng viên mới nổi lên để cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng futsal Việt Nam cùng với những ngôi sao đang duy trì sự ổn định như Nguyễn Đa Hải, Từ Minh Quang (Thái Sơn Bắc), (Thái Sơn Nam TPHCM)…

Bên cạnh sự nỗ lực của các cầu thủ, tôi cũng muốn nhắc đến những người đã đặt nền móng cho sự phát triển của futsal Việt Nam, đặc biệt là Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú - người mà tôi luôn gọi bằng cái tên thân thương là “thầy Tú”. Thầy là người có đóng góp rất lớn trong việc xây dựng và đưa futsal Việt Nam đi lên từ những ngày đầu còn sơ khai. Nếu không có tâm huyết và sự đóng góp của thầy, futsal Việt Nam khó có thể phát triển được như ngày hôm nay.

Tôi đánh giá cao những nỗ lực của Báo Sài Gòn Giải Phóng trong việc duy trì và phát triển giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Một sân chơi được tổ chức thường niên, không chỉ ghi nhận xứng đáng những cầu thủ có thành tích nổi bật mà còn tiếp thêm động lực để các thế hệ cầu thủ phấn đấu.

Đặc biệt, việc duy trì hạng mục Quả bóng vàng futsal trong suốt 10 năm là điều rất đáng trân trọng. Tôi cảm thấy tự hào khi mình là một trong những cầu thủ đầu tiên được vinh danh ở hạng mục này. Đó không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực của tập thể cầu thủ futsal Việt Nam.

Nhân dịp giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam bước sang lần trao thưởng thứ 31 và hạng mục futsal tròn 10 năm, tôi xin chúc Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục tổ chức thành công giải thưởng, ngày càng phát triển và giữ vững uy tín. Tôi cũng hy vọng giải thưởng sẽ tiếp tục trở thành nguồn động lực để các cầu thủ futsal không ngừng phấn đấu, cống hiến và hướng đến những thành tích cao hơn cho thể thao nước nhà.

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NGUYỄN MINH TRÍ (Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2020)