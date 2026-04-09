Đặng Văn Lâm cùng các tuyển thủ U23 Việt Nam truyền cảm hứng đến học sinh

Tiếp sức cùng đương kim Quả bóng vàng Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức trong chương trình “Áo ấm đến trường” vào sáng 9-4, thủ môn Đặng Văn Lâm cùng các tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Quốc Việt, Trần Thành Trung và Lê Văn Thuận đã mang đến bầu không khí sôi động, tiếp thêm niềm tin cho các em đang theo học tại Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh (xã Bình Lợi, TPHCM).

Giữ đúng lời hứa với các em hiếu học tại xã Bình Lợi sau khi lỡ hẹn với chương trình “Áo ấm đến trường” vào ngày 7-4 vì sự cố ngoài ý muốn, Quả bóng vàng Việt Nam 2025, đồng thời cũng là Đại sứ chương trình, Nguyễn Hoàng Đức đã có mặt tại trường để tham dự buổi giao lưu với chủ đề “Nhịp cầu yêu thương – Vươn cao mơ ước”.

Tiếp sức cùng Hoàng Đức còn có các đồng đội trong màu áo Ninh Bình, gồm Quả bóng đồng Việt Nam 2023 Đặng Văn Lâm và các tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Quốc Việt, Lê Văn Thuận, Trần Thành Trung. Ngay khi vừa đặt chân xuống trường, sự xuất hiện của những ngôi sao bóng đá nước nhà đã làm vỡ òa bầu không khí sân trường. Niềm mong đợi từ quý thầy cô và các em học sinh suốt thời gian dài cũng được đền đáp xứng đáng.

Thủ môn Đặng Văn Lâm trong phần giao lưu với các em học sinh. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trong buổi giao lưu, Văn Lâm thể hiện niềm vui khi liên tục chủ động tương tác với các em, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành với Báo SGGP trong các chuyến thiện nguyện khác.

Nhà vô địch SEA Games 33 Lê Văn Thuận chia sẻ: “Nhìn các em hôm nay, tôi như thấy lại chính mình ngày nhỏ, cũng nuôi ước mơ theo đuổi đam mê thể thao và từng háo hức khi được gặp các cầu thủ ngôi sao. Hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp không hề dễ dàng, đòi hỏi nhiều nỗ lực và kiên trì”.

Văn Thuận hy vọng qua buổi giao lưu, các em sẽ có thêm góc nhìn về con đường thể thao chuyên nghiệp và hiểu rằng cần cố gắng không ngừng. Anh cũng nhắc lại trận chung kết SEA Games 33 mà U22 Việt Nam từng bị U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn nhưng vẫn ngược dòng nhờ ý chí quyết tâm mạnh mẽ, để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ.

Chương trình "Áo ấm đến trường" diễn ra thành công tại xã Bình Lợi (TPHCM). ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Không khí buổi giao lưu càng sôi động với các hoạt động mini game như tâng bóng, sút bóng vào khung thành…, tạo cơ hội cho học sinh trực tiếp tương tác với các tuyển thủ. Thủ môn Văn Lâm trổ tài bắt bóng dưới tiếng reo hò, cổ vũ cuồng nhiệt từ các em. Những tiếng cười, cái bắt tay, tấm hình lưu niệm và chữ ký đã xóa nhòa khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ, để lại nhiều kỷ niệm đẹp với cả tuyển thủ lẫn học sinh.

Một số hình ảnh ở buổi giao lưu vào sáng 9-4:

Đông đảo học sinh Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh đón chờ các ngôi sao bóng đá nước nhà. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Các tuyển thủ tranh thủ ký tăng các "fan nhí". ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Các thầy, cô nhà trường cũng tranh thủ làm tấm ảnh kỷ niệm với dàn tuyển thủ. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Các tuyển thủ ký tặng vào bóng để làm quà tặng cho nhà trường. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Các em học sinh khoe chữ ký của thần tượng. ẢNH: VIỆT NGA

Thủ môn Đặng Văn Lâm trổ tài bắt bóng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt và Trần Thành Trung vui vẻ tham gia minigame. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Hoàng Đức chụp ảnh cùng các bạn học sinh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các bạn học sinh hào hứng khi được chụp ảnh của thần tượng Nguyễn Hoàng Đức. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HỮU THÀNH