“Áo ấm đến trường” tiếp sức học sinh nghèo hiếu học

Sáng 7-4, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Lợi (TPHCM), với sự đồng hành đặc biệt của đương kim Quả bóng vàng Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức, đã có mặt tại điểm Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh để trao 50 suất học bổng cùng 250 chiếc áo khoác ấm, dành tặng các em học sinh nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập.

Hoạt động đầy ý nghĩa này nằm trong chương trình “Áo ấm đến trường”, tiếp nối hành trình từ “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo SGGP khởi xướng và duy trì hơn 3 năm qua. Riêng trong chuyến đi lần này, tổng giá trị quà tặng lên đến 100 triệu đồng được chính tuyển thủ Nguyễn Hoàng Đức, trong vai trò đại sứ chương trình, quyên tặng để góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái đến cộng đồng.

Hành trình bền bỉ vì học sinh khó khăn

Ngay từ sớm, khi ánh bình minh vừa nhẹ phủ xuống sân trường, không khí tại Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh đã trở nên rộn ràng. Những ánh mắt háo hức, những nụ cười trong trẻo từ các em học sinh như làm ấm lên cả không gian buổi lễ. Mỗi em là một câu chuyện riêng, có người vượt qua hoàn cảnh gia đình khó khăn, có người nỗ lực từng ngày để theo đuổi ước mơ học tập và thể thao. Nên khi tận tay nhận những chiếc áo ấm và học bổng, niềm vui như được nhân lên, giản dị nhưng sâu sắc.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, nhấn mạnh vai trò trách nhiệm xã hội của cơ quan báo chí trong việc đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Theo nhà báo, hơn 50 năm qua, Báo SGGP không chỉ thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền mà còn tích cực triển khai các hoạt động thiện nguyện, hướng đến giáo dục và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, trao áo ấm cùng học bổng đến các em học sinh tại xã Bình Lợi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi mong muốn góp phần tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện cả về tri thức, thể chất và tinh thần. Mỗi chiếc áo ấm, mỗi suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp các em vững bước đến trường”, nhà báo Nguyễn Khắc Văn chia sẻ.

Từ năm 2023, chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” đã được triển khai rộng khắp, huy động nguồn lực xã hội hóa lên đến 32 tỷ đồng, hỗ trợ tại 47 điểm trường thuộc 23 tỉnh, thành trên cả nước.

Tiếp nối thành công đó, chương trình “Áo ấm đến trường” ra đời vào cuối năm 2025, với điểm nhấn là sự tham gia của các cầu thủ đạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam trong vai trò đại sứ. Đến nay, chương trình đã trao tặng gần 10.000 chiếc áo tại 33 trường học thuộc 10 tỉnh, thành phố. Mỗi món quà không chỉ giúp các em chống chọi với thời tiết mà còn là biểu tượng của sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng.

Thắp sáng niềm tin

Đại diện địa phương, đồng chí Trần Thị Cẩm Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Lợi, bày tỏ sự trân trọng đối với chương trình của Báo SGGP và các đơn vị đồng hành. Theo lãnh đạo địa phương, việc xã Bình Lợi được lựa chọn là điểm đến của chương trình không chỉ mang lại niềm vui mà còn là niềm tự hào đối với chính quyền và nhân dân địa phương.

Lãnh đạo xã Bình Lợi gửi lời cảm ơn đến Ban Biên tập Báo SGGP. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Những phần quà hôm nay không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn mà còn là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm nghị lực để các em nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão”, đồng chí Trần Thị Cẩm Thúy nhấn mạnh.

Khoảnh khắc xúc động nhất của chương trình có lẽ đến từ chính những người được nhận quà. Em Huỳnh Trọng Phú, học sinh lớp 4 của Trường Tiểu học Bình Lợi, bẽn lẽn chia sẻ rằng chiếc áo ấm không chỉ giúp em đỡ lạnh mà còn khiến em cảm thấy được quan tâm, yêu thương. “Món quà này giúp em có thêm động lực để học tốt hơn. Sau này, em cũng muốn giúp đỡ lại những người khó khăn như tụi em hôm nay”, em nói.

Những món quà tuy không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, sự sẻ chia và niềm tin. Chính những điều giản dị ấy đã góp phần thắp lên động lực trong lòng các em học sinh, giúp các em thêm vững bước trên hành trình chinh phục tri thức và hình thành nên một công dân có ích cho xã hội.

Đồng chí Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức chương trình "Áo ấm đến trường" trao áo ấm cho các em học sinh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Không thể trực tiếp tham dự chương trình do lý do cá nhân, tuyển thủ Nguyễn Hoàng Đức đã gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức và các em học sinh. Trước đó, anh đã có mặt tại TPHCM để điều trị chấn thương và lên kế hoạch tham gia hoạt động thiện nguyện này. Nhưng do sự cố bất khả kháng liên quan đến sức khỏe người thân và việc mất liên lạc, Hoàng Đức không thể có mặt đúng hẹn. Tuy nhiên, đương kim Quả bóng vàng Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình trong thời gian tới.

HỮU THÀNH