Quả bóng vàng Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Đức lan tỏa yêu thương, tiếp lửa ước mơ đến học sinh hiếu học

Hôm 7-4, thông qua điểm Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh, chương trình “Áo ấm đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng đã trao 50 suất học bổng cùng 250 chiếc áo khoác, dành tặng các em học sinh hiếu học trên địa bàn xã Bình Lợi. Tổng giá trị quà tặng là 100 triệu đồng, do đương kim Quả bóng vàng Việt Nam 2025 và đồng thời là Đại sứ chương trình Nguyễn Hoàng Đức, đóng góp.
Hoàng Đức giữ lời hứa, mang yêu thương trở lại
Tiếc rằng, vì sự cố ngoài ý muốn, Đại sứ Nguyễn Hoàng Đức chưa thể trực tiếp có mặt, để lại sự tiếc nuối, hụt hẫng cho quý thầy cô và đặc biệt là các em học sinh. Tiếp nối hành trình ấy, sáng 9-4, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Lợi đã trở lại Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh, tổ chức buổi giao lưu với chủ đề “Nhịp cầu yêu thương - Vươn cao mơ ước”.
Trong chuyến đi lần này, Hoàng Đức giữ đúng lời hứa, đã có mặt, mang theo lời xin lỗi chân thành cùng tình cảm ấm áp dành đến 1.338 em học sinh có mặt ở điểm cầu. Đồng hành cùng anh còn có Quả bóng đồng Việt Nam 2023 Đặng Văn Lâm và các tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Quốc Việt, Lê Văn Thuận, Trần Thành Trung. Sự góp mặt của các ngôi sao bóng đá Việt Nam đã tạo nên không khí rộn ràng nhưng đầy gần gũi, qua đó tiếp thêm động lực cho học sinh địa phương.
Trên sân khấu, Hoàng Đức bày tỏ sự áy náy vì lỡ hẹn chương trình cách đây hai ngày. Quả bóng vàng Việt Nam 2025 gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo địa phương, thầy cô và các em học sinh tại xã Bình Lợi đã luôn dành tình cảm cho anh cũng như bóng đá Việt Nam. Chính sự chờ đợi và tình cảm ấy là động lực để nam tuyển thủ sắp xếp trở lại, gặp gỡ và trực tiếp giao lưu cùng các em.
“Để đáp lại tình cảm và sự ủng hộ của quý lãnh đạo địa phương, các em học sinh dành cho Đức và bóng đá Việt Nam, hôm nay, Đức không đến đây một mình mà cùng các anh em, đồng đội đến để gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ cùng nhân dân xã Bình Lợi”, Hoàng Đức chia sẻ.
Dù đã tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, song với Hoàng Đức, hành trình đồng hành cùng “Áo ấm đến trường” lần này mang ý nghĩa rất riêng. Không chỉ là đương kim Quả bóng vàng Việt Nam, anh còn là hình ảnh tiêu biểu của thể thao nước nhà trong việc lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, góp phần kết nối thể thao với những hoạt động giàu tính nhân văn. Trên đường đến trường, Hoàng Đức liên tục hỏi thăm về hoàn cảnh của các em học sinh, lắng nghe những câu chuyện phía sau mỗi suất quà đã được trao.
Cũng trong hành trình trở lại với điểm Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh, Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng Đại sứ Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục trao thêm những chiếc áo khoác và phần quà kỷ niệm đến các em học sinh đang nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập tại xã Bình Lợi.
Truyền cảm hứng từ những câu chuyện người thật, việc thật
Tại buổi giao lưu, Hoàng Đức cùng đồng đội đã chia sẻ những trải nghiệm trong tập luyện, thi đấu cũng như hành trình theo đuổi thể thao đỉnh cao. Những ngôi sao đứng trên sân khấu ấy trở thành tấm gương người thật, việc thật để các em noi theo. Những câu chuyện đời thường từ thần tượng đã góp phần khơi dậy ý chí và ước mơ trong mỗi học sinh năng khiếu, những hạt giống triển vọng của thể thao nước nhà trong tương lai gần.
“Tương lai phía trước vẫn còn rất dài. Anh mong rằng mỗi bạn sẽ luôn nỗ lực không ngừng, chăm chỉ học tập và kiên định theo đuổi mục tiêu mà mình đã lựa chọn. Hãy sống và cống hiến hết mình, phát huy giá trị bản thân để không chỉ mang lại niềm tự hào cho gia đình, mà còn góp phần xây dựng xã hội và đất nước ngày càng tốt đẹp hơn”, Hoàng Đức truyền cảm hứng đến các bạn trẻ.
Không chỉ dừng lại ở phần giao lưu, chương trình còn mang đến không khí sôi động qua các hoạt động mini game (thử tài tâng bóng, sút vào khung thành...), tạo cơ hội để học sinh được tiếp xúc gần hơn với các tuyển thủ. Những tiếng cười giòn tan, những cái ôm thắm thiết, chụp hình lưu niệm hay xin chữ ký đã xóa nhòa khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ nhỏ tuổi, để lại hình ảnh đẹp trong lòng các em học sinh.
Em Lê Tuấn Anh, học sinh lớp 11B8, xúc động chia sẻ: “Chúng em rất vui khi được gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với anh Hoàng Đức, anh Văn Lâm, anh Văn Thuận… những người mà trước đây chúng em chỉ thấy qua tivi. Những câu chuyện, lời chia sẻ từ các anh đã tiếp thêm động lực để chúng em cố gắng hơn trong học tập và rèn luyện. Em xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng để theo đuổi ước mơ của mình, xứng đáng với sự quan tâm của thầy cô, gia đình và xã hội”.
