Quả bóng vàng Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Đức lan tỏa yêu thương, tiếp lửa ước mơ đến học sinh hiếu học

Sự xuất hiện của Đại sứ chương trình “Áo ấm đến trường” Nguyễn Hoàng Đức, cùng các ngôi sao bóng đá Việt Nam là Đặng Văn Lâm, Nguyễn Quốc Việt, Trần Thành Trung và Lê Văn Thuận đã mang đến bầu không khí sôi động tại Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh (xã Bình Lợi, TPHCM). Từ những câu chuyện thật về hành trình nỗ lực vươn lên chính mình, các tuyển thủ đã truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực để học sinh vượt khó, kiên trì theo đuổi ước mơ thể thao.

Hôm 7-4, thông qua điểm Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh, chương trình “Áo ấm đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng đã trao 50 suất học bổng cùng 250 chiếc áo khoác, dành tặng các em học sinh hiếu học trên địa bàn xã Bình Lợi. Tổng giá trị quà tặng là 100 triệu đồng, do đương kim Quả bóng vàng Việt Nam 2025 và đồng thời là Đại sứ chương trình Nguyễn Hoàng Đức, đóng góp.

Hoàng Đức giữ lời hứa, mang yêu thương trở lại

Tiếc rằng, vì sự cố ngoài ý muốn, Đại sứ Nguyễn Hoàng Đức chưa thể trực tiếp có mặt, để lại sự tiếc nuối, hụt hẫng cho quý thầy cô và đặc biệt là các em học sinh. Tiếp nối hành trình ấy, sáng 9-4, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Lợi đã trở lại Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh, tổ chức buổi giao lưu với chủ đề “Nhịp cầu yêu thương - Vươn cao mơ ước”.

Đại sứ chương trình Nguyễn Hoàng Đức được chào đón trong vòng tay của các em học sinh. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trong chuyến đi lần này, Hoàng Đức giữ đúng lời hứa, đã có mặt, mang theo lời xin lỗi chân thành cùng tình cảm ấm áp dành đến 1.338 em học sinh có mặt ở điểm cầu. Đồng hành cùng anh còn có Quả bóng đồng Việt Nam 2023 Đặng Văn Lâm và các tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Quốc Việt, Lê Văn Thuận, Trần Thành Trung. Sự góp mặt của các ngôi sao bóng đá Việt Nam đã tạo nên không khí rộn ràng nhưng đầy gần gũi, qua đó tiếp thêm động lực cho học sinh địa phương.

Trên sân khấu, Hoàng Đức bày tỏ sự áy náy vì lỡ hẹn chương trình cách đây hai ngày. Quả bóng vàng Việt Nam 2025 gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo địa phương, thầy cô và các em học sinh tại xã Bình Lợi đã luôn dành tình cảm cho anh cũng như bóng đá Việt Nam. Chính sự chờ đợi và tình cảm ấy là động lực để nam tuyển thủ sắp xếp trở lại, gặp gỡ và trực tiếp giao lưu cùng các em.

“Để đáp lại tình cảm và sự ủng hộ của quý lãnh đạo địa phương, các em học sinh dành cho Đức và bóng đá Việt Nam, hôm nay, Đức không đến đây một mình mà cùng các anh em, đồng đội đến để gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ cùng nhân dân xã Bình Lợi”, Hoàng Đức chia sẻ.

Hoàng Đức gửi lời xin lỗi đến các em học sinh vì đã lỡ hẹn với chương trình cách đây hai ngày. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Dù đã tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, song với Hoàng Đức, hành trình đồng hành cùng “Áo ấm đến trường” lần này mang ý nghĩa rất riêng. Không chỉ là đương kim Quả bóng vàng Việt Nam, anh còn là hình ảnh tiêu biểu của thể thao nước nhà trong việc lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, góp phần kết nối thể thao với những hoạt động giàu tính nhân văn. Trên đường đến trường, Hoàng Đức liên tục hỏi thăm về hoàn cảnh của các em học sinh, lắng nghe những câu chuyện phía sau mỗi suất quà đã được trao.

Cũng trong hành trình trở lại với điểm Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh, Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng Đại sứ Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục trao thêm những chiếc áo khoác và phần quà kỷ niệm đến các em học sinh đang nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập tại xã Bình Lợi.

Hoàng Đức thay mặt Ban Tổ chức chương trình trao áo khoác đến các em học sinh hiếu học tại xã Bình Lợi. ẢNH: VIỆT NGA

Truyền cảm hứng từ những câu chuyện người thật, việc thật

Tại buổi giao lưu, Hoàng Đức cùng đồng đội đã chia sẻ những trải nghiệm trong tập luyện, thi đấu cũng như hành trình theo đuổi thể thao đỉnh cao. Những ngôi sao đứng trên sân khấu ấy trở thành tấm gương người thật, việc thật để các em noi theo. Những câu chuyện đời thường từ thần tượng đã góp phần khơi dậy ý chí và ước mơ trong mỗi học sinh năng khiếu, những hạt giống triển vọng của thể thao nước nhà trong tương lai gần.

“Tương lai phía trước vẫn còn rất dài. Anh mong rằng mỗi bạn sẽ luôn nỗ lực không ngừng, chăm chỉ học tập và kiên định theo đuổi mục tiêu mà mình đã lựa chọn. Hãy sống và cống hiến hết mình, phát huy giá trị bản thân để không chỉ mang lại niềm tự hào cho gia đình, mà còn góp phần xây dựng xã hội và đất nước ngày càng tốt đẹp hơn”, Hoàng Đức truyền cảm hứng đến các bạn trẻ.

Các ngôi sao bóng đá Việt Nam giao lưu với Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Không chỉ dừng lại ở phần giao lưu, chương trình còn mang đến không khí sôi động qua các hoạt động mini game (thử tài tâng bóng, sút vào khung thành...), tạo cơ hội để học sinh được tiếp xúc gần hơn với các tuyển thủ. Những tiếng cười giòn tan, những cái ôm thắm thiết, chụp hình lưu niệm hay xin chữ ký đã xóa nhòa khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ nhỏ tuổi, để lại hình ảnh đẹp trong lòng các em học sinh.

Em Lê Tuấn Anh, học sinh lớp 11B8, xúc động chia sẻ: “Chúng em rất vui khi được gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với anh Hoàng Đức, anh Văn Lâm, anh Văn Thuận… những người mà trước đây chúng em chỉ thấy qua tivi. Những câu chuyện, lời chia sẻ từ các anh đã tiếp thêm động lực để chúng em cố gắng hơn trong học tập và rèn luyện. Em xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng để theo đuổi ước mơ của mình, xứng đáng với sự quan tâm của thầy cô, gia đình và xã hội”.

Một số hình ảnh của chương trình vào sáng nay (9-4):

Các em học sinh Trường THPT Năng khiếu TPHCM có mặt từ sớm, háo hức chào đón các ngôi sao của bóng đá Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đại sứ chương trình Nguyễn Hoàng Đức nhận được tình cảm đặc biệt của các học sinh. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Các tuyển thủ Đặng Văn Lâm, Lê Văn Thuận, Nguyễn Hoàng Đức, Trần Thành Trung và Nguyễn Quốc Việt. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Lợi và Ban giám hiệu Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đại sứ Nguyễn Hoàng Đức trao áo khoác đến các em học sinh tại xã Bình Lợi. ẢNH: VIỆT NGA

Một em học sinh xúc động, ôm lấy Hoàng Đức sau khi nhận áo khoác. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Học sinh đặt câu hỏi, giao lưu với thần tượng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Quả bóng đồng Việt Nam 2023 Đặng Văn Lâm giao lưu với học sinh khi tham gia mini game. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt và tiền vệ Trần Thành Trung tham gia trò chơi cùng các em học sinh. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Lợi và Ban giám hiệu Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh tặng quà cảm ơn đến 5 tuyển thủ. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ban Tổ chức chương trình cùng các tuyển thủ dành tặng những món quà cảm ơn đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Lợi cùng ban giám hiệu Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình "Áo ấm đến trường" diễn ra thành công tại xã Bình Lợi. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

HỮU THÀNH