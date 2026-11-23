Hơn một thập niên qua, futsal Việt Nam từng bước tạo dấu ấn ở đấu trường khu vực và thế giới. Phía sau những cột mốc ấy là đóng góp của nhiều thế hệ cầu thủ, trong đó Trần Văn Vũ, Hồ Văn Ý, Phạm Đức Hòa là những gương mặt tiêu biểu từng được vinh danh ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam.

Ông Trần Anh Minh – Ủy viên Ban Chấp hành VFF trao thưởng cho chủ nhân các danh hiệu Quả bóng Vàng, Bạc, Đồng futsal Việt Nam 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm 2015, hạng mục Quả bóng vàng futsal Việt Nam lần đầu được đưa vào hệ thống giải thưởng do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức. Thời điểm ấy cũng đánh dấu bước chuyển đáng nhớ của futsal nước nhà khi đội tuyển giành vé tham dự FIFA Futsal World Cup 2016. Sự xuất hiện của hạng mục mới không chỉ mở rộng phạm vi tôn vinh mà còn ghi nhận vị trí ngày càng rõ nét của futsal trong đời sống bóng đá Việt Nam.

Tại World Cup 2016, đội tuyển futsal Việt Nam gây tiếng vang khi lần đầu góp mặt đã vượt qua vòng bảng, giành quyền vào vòng 1/8. Thành tích ấy tiếp tục được tái lập tại World Cup 2021. Trong hành trình đó, Trần Văn Vũ là một trong những thủ lĩnh nổi bật. Đội trưởng sinh năm 1990 không chỉ đóng góp về chuyên môn mà còn tạo dấu ấn bằng bản lĩnh và khả năng dẫn dắt đồng đội. Anh ba lần giành Quả bóng vàng futsal vào các năm 2015, 2016 và 2019, trở thành một trong những gương mặt giàu thành tích nhất của hạng mục này.

Trần Văn Vũ 3 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng futsal Việt Nam. Ản: TSN

Sau Văn Vũ, Hồ Văn Ý tiếp tục ghi dấu ấn theo cách riêng. Thủ môn quê Quảng Nam có những màn trình diễn xuất sắc tại World Cup 2021, góp phần giúp đội tuyển vượt qua vòng bảng. Anh còn được Futsal Planet đưa vào tốp 10 thủ môn futsal xuất sắc thế giới năm 2021. Hai năm liên tiếp 2021 và 2022, Văn Ý được xướng tên ở hạng mục Quả bóng vàng futsal Việt Nam.

Một gương mặt khác của thế hệ ấy là Phạm Đức Hòa. Từng chuyển từ bóng đá sân 11 sang futsal, anh dần khẳng định vị trí bằng lối chơi chắc chắn, tư duy chiến thuật và tinh thần thủ lĩnh. Cùng đội tuyển Việt Nam dự hai kỳ World Cup 2016 và 2021, Đức Hòa có nhiều năm giữ vai trò đội trưởng trước khi lần đầu giành Quả bóng vàng futsal năm 2023. Khoảnh khắc xúc động của anh trong đêm gala, khi nhắc đến gia đình và người cha đã khuất, cũng để lại nhiều cảm xúc.

Phạm Đức Hòa khoe Quả bóng Vàng futsal 2023 với người cha quá cố của mình. Ảnh: FBNV

Cuộc chơi không dừng lại ở những tên tuổi quen thuộc. Nguyễn Thịnh Phát giành Quả bóng vàng futsal năm 2024, trước khi Châu Đoàn Phát được vinh danh năm 2025. Sự xuất hiện của những gương mặt mới cho thấy cuộc đua cá nhân đang có thêm sức cạnh tranh, trong bối cảnh các CLB như Thái Sơn Nam TPHCM và Thái Sơn Bắc chú trọng hơn đến công tác đào tạo trẻ.

Trần Văn Vũ đã chuyển sang công tác huấn luyện từ năm 2023, còn Phạm Đức Hòa khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp sau SEA Games 33. Những cuộc chia tay ấy cũng mở ra cơ hội cho lớp cầu thủ kế tiếp. Từ những trận đấu trên mặt sân trong nhà đến khoảnh khắc bước lên sân khấu nhận giải, mỗi thế hệ đều góp một phần vào hành trình phát triển của futsal Việt Nam.

Và có lẽ, ý nghĩa của Quả bóng vàng futsal không chỉ nằm ở những chiếc cúp được trao trong đêm gala, mà còn ở việc những đóng góp của các cầu thủ được ghi nhận, để từ đó tiếp thêm động lực cho những gương mặt tiếp bước.

KHÁNH VÂN