Lê Huỳnh Đức, Võ Hoàng Bửu, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Công Minh… Những cái tên gắn liền với một thời vàng son của bóng đá Việt Nam cũng là những gương mặt đặt dấu ấn đầu tiên trong lịch sử Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức.

Huỳnh Đức giành Quả bóng vàng năm 2022, Minh Quang và Huỳnh Hồng Sơn lần lượt đoạt Quả bóng bạc, Quả bóng đồng. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Khởi nguồn từ Chiang Mai

Tháng 12-1995, tấm HCB SEA Games 18 tại Chiang Mai (Thái Lan) đã làm sống dậy tình yêu bóng đá trong hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. Từ bàn thắng vàng của Trần Minh Chiến trong trận bán kết gặp Myanmar, ý tưởng về một giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những tài năng bóng đá nước nhà dần thành hình.

Lê Huỳnh Đức, chân sút nổi tiếng của đội Công an TPHCM, trở thành chủ nhân đầu tiên của danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam với 57 phiếu bầu. Thủ môn Nguyễn Văn Cường (Bình Định) và tiền vệ Nguyễn Hữu Đang (Khánh Hòa) lần lượt nhận Quả bóng bạc và Quả bóng đồng.

Ở tuổi 23, Huỳnh Đức đã chinh phục người hâm mộ bằng lối chơi mạnh mẽ, khả năng không chiến và những cú dứt điểm đầy uy lực. Sau lần đăng quang đầu tiên, anh còn hai lần được xướng tên vào các năm 1997 và 2002, trở thành cầu thủ đầu tiên sở hữu 3 Quả bóng vàng Việt Nam.

Năm 1995 cũng là mùa giải đáng nhớ của Huỳnh Đức khi anh cùng Công an TPHCM giành chức vô địch quốc gia. Hai năm sau, chân sút này tiếp tục khẳng định vị thế với danh hiệu Vua phá lưới giải vô địch quốc gia 1997 bằng 16 bàn thắng.

Mỗi người một vẻ

Nếu Lê Huỳnh Đức là biểu tượng của sức mạnh trên hàng công thì Võ Hoàng Bửu lại để lại ấn tượng bởi sự điềm tĩnh và bản lĩnh của một thủ lĩnh.

3 vị trí cao nhất của Quả bóng vàng năm 1995 thuộc về Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Hữu Đang. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Tại Tiger Cup 1996, trong vai trò đội trưởng đội tuyển Việt Nam, tiền vệ của Cảng Sài Gòn thực hiện thành công 4 quả phạt đền, góp công đưa đội tuyển giành HCĐ ngay ở lần đầu giải đấu được tổ chức. Cũng trong năm ấy, Hoàng Bửu ghi bàn vào lưới Juventus trong trận giao hữu đáng nhớ của đội tuyển Việt Nam. Danh hiệu Quả bóng vàng 1996 là phần thưởng xứng đáng dành cho tiền vệ này.

Hai năm sau là thời điểm Nguyễn Hồng Sơn tỏa sáng rực rỡ. Những pha đi bóng khéo léo, những đường chuyền tinh tế cùng khả năng tạo đột biến của tiền vệ Thể Công đã làm say lòng biết bao người hâm mộ.

Năm 1998, Hồng Sơn cùng Thể Công đăng quang tại giải vô địch quốc gia, đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết Tiger Cup, được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á tháng 8-1998. Anh giành Quả bóng vàng năm ấy trước khi lần thứ hai bước lên bục vinh quang vào năm 2000.

Trong cuộc cạnh tranh giữa những ngôi sao tấn công, sự đăng quang của Trần Công Minh năm 1999 mang một ý nghĩa đặc biệt. Hậu vệ cánh phải của Đồng Tháp trở thành hậu vệ đầu tiên đoạt Quả bóng vàng Việt Nam.

Trước đó, Công Minh từng giành Quả bóng bạc năm 1996, Quả bóng đồng các năm 1997 và 1998. Sự bền bỉ, chắc chắn trong phòng ngự cùng khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả của anh đã góp phần đưa đội tuyển Việt Nam trở lại trận chung kết SEA Games 1999 tại Brunei.

Dấu ấn một thế hệ

Có một thống kê thú vị: trong 6 kỳ bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam đầu tiên, từ năm 1995 đến 2000, cả 6 danh hiệu cao nhất đều thuộc về 4 gương mặt kể trên.

Nguyễn Hồng Sơn nhận Quả bóng vàng năm 2000. Ảnh: QUỐC CƯỜNG

Đó cũng là giai đoạn bóng đá Việt Nam từng bước khẳng định vị thế ở khu vực. Từ Chiang Mai 1995 đến Jakarta 1997, Hà Nội 1998 rồi Brunei 1999, những chuyến đi của đội tuyển quốc gia luôn được dõi theo với niềm háo hức đặc biệt.

Ngày ấy, bóng đá Việt Nam chưa bước vào thời kỳ chuyên nghiệp, mạng xã hội chưa xuất hiện, những ngôi sao sân cỏ đến với công chúng chủ yếu qua các trang báo, sóng phát thanh và truyền hình. Vậy mà tên tuổi của Huỳnh Đức, Hoàng Bửu, Hồng Sơn, Công Minh vẫn có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Hơn 3 thập niên đã trôi qua, nhiều thế hệ cầu thủ đã tiếp nối nhau bước lên bục nhận giải. Nhưng những Quả bóng vàng đầu tiên vẫn giữ một vị trí riêng trong ký ức người hâm mộ. Bởi gắn với mỗi danh hiệu ấy là cả một thời tuổi trẻ của bóng đá Việt Nam, thời của những khát vọng vươn lên và những bước chân đầu tiên trên hành trình tìm kiếm vinh quang.

GIA HUY