Khi dòng chảy bóng đá Việt Nam trôi về những tháng cuối năm cũng là lúc Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam chuẩn bị khởi động mùa bầu chọn thứ 31, tiếp tục hành trình tôn vinh những tài năng và cống hiến nổi bật của bóng đá nước nhà.

Cuộc giao thoa đa sắc màu

Năm 2026 chứng kiến những chuyển động dồn dập của bóng đá Việt Nam trên khắp các đấu trường. Từ cuộc chuyển giao thế hệ theo chu kỳ ở các đội tuyển nam lẫn nữ, sự thăng hoa của tài năng trẻ, tính ổn định bền bỉ của dàn cựu binh V-League đến làn sóng hội nhập từ lực lượng cầu thủ nhập tịch và Việt kiều - tất cả đang tạo nên bức tranh toàn cảnh đa dạng và giàu sức sống.

Ba Quả bóng vàng 2025 gồm: Hoàng Đức, Bích Thùy và Châu Đoàn Phát (từ trái sang).

﻿Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở đội tuyển nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, Việt Nam giành vé dự Asian Cup 2027, bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026. Những thành công này mang đậm dấu ấn đan xen giữa kinh nghiệm và sức trẻ, khi các cựu binh kỳ cựu được chia lửa từ lứa U23, như sự bùng nổ ở Vòng chung kết U23 châu Á.

Ở bóng đá nữ, cuộc chuyển giao lực lượng cũng diễn ra tích cực. Các cô gái của chúng ta tiếp tục hiện diện tại Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 ở Australia và lọt vào tứ kết ASIAD 20. Ở lớp kế cận, dàn cầu thủ U20 cũng giành quyền dự Vòng chung kết U20 châu Á, sẵn sàng tiếp nối những đàn chị giữ vững vị thế và đẳng cấp trên trường châu lục.

Năm 2026 cũng đánh dấu một loạt thành tích ấn tượng, có ý nghĩa chuyển giao khác: tấm vé tham dự U17 World Cup 2026 của tuyển U17 Việt Nam với trận ra quân có bàn thắng lịch sử vào lưới Bỉ; đội U23 giành hạng ba châu Á; futsal nam vào tứ kết châu Á…

Trong khi đó, hệ thống thi đấu V-League vận hành hết công suất với các cuộc đua bất ngờ đến phút cuối. Năm 2026 ghi nhận các kết quả rất ấn tượng của các câu lạc bộ (CLB) bóng đá Việt Nam: CLB Công an Hà Nội vô địch V-League; CLB Công an TPHCM đăng quang cúp quốc gia để lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Cúp các CLB Đông Nam Á...

Ngày 26-11, tại Báo Sài Gòn Giải Phóng, ban tổ chức sẽ tiến hành họp báo khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026. Bước sang mùa tổ chức thứ 31, giải thưởng dự kiến gồm 15 hạng mục, tôn vinh những cá nhân có thành tích và đóng góp nổi bật ở các lĩnh vực bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal, cùng các giải thưởng khác. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 2-2027 tại TPHCM.

Cuộc đua kịch tính

Mật độ thi đấu dày đặc và khí thế ở làng bóng đá Việt Nam không chỉ tạo ra nhiều "mẫu số chung" để so sánh mà còn khiến mỗi lá phiếu bầu Quả bóng vàng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Khi thành tích xuất hiện ở khắp nơi, việc chọn ra gương mặt xứng đáng nhất trở thành bài toán thực sự và chính điều đó làm nên sức hấp dẫn của cuộc đua.

Các cầu thủ trong trận Việt Nam thắng Malaysia 2-0 tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, ngày 16-8.

﻿ Ảnh: VFF

Bước sang mùa giải thứ 31, Quả bóng vàng Việt Nam tiếp tục khẳng định sứ mệnh ghi nhận nỗ lực, tôn vinh tài năng và lan tỏa giá trị tốt đẹp của bóng đá Việt. Sức sống mãnh liệt của bóng đá Việt Nam trong năm 2026 càng làm cho những giá trị mà Báo Sài Gòn Giải Phóng đã gìn giữ, song hành cùng bóng đá nước nhà qua giải thưởng cá nhân càng thêm ý nghĩa.

Trong cuộc đua ở hạng mục Quả bóng vàng nam, những người chiến thắng ở năm 2025 vẫn đang là ứng viên sáng giá. Sau khi về nhì năm 2025, chân sút 22 tuổi Nguyễn Đình Bắc không ngừng thăng hoa.

Anh dẫn dắt U23 đến hạng 3 châu Á, là người ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển quốc gia và là cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup. Đình Bắc là cầu thủ có số trận đấu nhiều nhất năm, là trụ cột trong đội hình CLB Công an Hà Nội, nhà vô địch V-League đang "chinh chiến" ở đấu trường AFC Champions League Elite.

Trong khi đó, đương kim Quả bóng vàng Nguyễn Hoàng Đức vẫn âm thầm đặt dấu ấn của mình trong màu áo quốc gia và CLB Ninh Bình. Sự ổn định phong độ, tư duy chơi bóng dày dặn kinh nghiệm và bản lĩnh giữ nhịp ở thời khắc quyết định giúp Hoàng Đức duy trì vị thế vững chắc.

Bóng đá Việt Nam năm 2026 còn ghi dấu đóng góp chuyên môn rõ nét từ lực lượng cầu thủ nhập tịch và Việt kiều. Những cái tên như thủ thành Patrik Lê Giang, chân sút Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên đã mang đến cú hích quan trọng về thể hình, thể lực và tư duy chiến thuật hiện đại.

Cuộc đua giành Quả bóng vàng đã chính thức nóng lên. Ai sẽ là gương mặt nổi bật nhất? Liệu Đình Bắc có thể vượt qua các đàn anh để lần đầu chạm tay vào danh hiệu số 1, hay Hoàng Đức sẽ tiếp tục khẳng định vị thế? Và trong bối cảnh chuyển giao thế hệ, liệu có bất ngờ nào đến từ bóng đá nữ hay futsal?

Câu trả lời sẽ có sau quá trình bầu chọn, nhưng một điều chắc chắn: Quả bóng vàng Việt Nam 2026 không chỉ là giải thưởng cá nhân mà còn là tấm gương phản chiếu một năm bóng đá Việt Nam đầy chuyển động.

Người hâm mộ, giới chuyên môn và cả những người trong cuộc đều đang háo hức chờ đợi một mùa bầu chọn bùng nổ, công bằng và giàu cảm xúc.

YẾN PHƯƠNG