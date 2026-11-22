Phản ứng quyết định của trọng tài sau tình huống dẫn đến bàn thua, HLV Phùng Thanh Phương phải nhận thẻ đỏ trong trận CAND hòa đương kim vô địch Nghệ An tỉ số 1-1 ở lượt trận ra quân bảng B môn bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

HLV Phùng Thanh Phương (áo xanh bên trái) nhận thẻ đỏ khi phản ứng với quyết định của trọng tài trong tình huống dẫn đến bàn thua của CAND. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HTV

Chiều tối 22-11, môn bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức khởi tranh trên sân Bình Dương với các trận đấu đầu tiên tại bảng B. Tại giải năm nay, các địa phương chỉ được sử dụng cầu thủ U21 nhưng vẫn quy tụ nhiều gương mặt trẻ triển vọng cùng những HLV giàu kinh nghiệm.

Đội CAND được dẫn dắt bởi HLV Phùng Thanh Phương, trợ lý của đội V-League Công an TPHCM. Trong khi đó, đương kim vô địch Nghệ An do HLV Phạm Anh Tuấn cầm quân, người từng có nhiều năm làm việc trong ban huấn luyện SLNA và Hải Phòng.

Vì là trận đầu tiên của những ứng viên nặng ký cho tấm HCV, nên cuộc so tài giữa hai đội diễn ra khá thận trọng trong hiệp 1. Cả CAND lẫn Nghệ An đều chủ động thăm dò đối thủ, khiến 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 64, cũng là thời điểm trận đấu bùng lên tranh cãi. Nghệ An tổ chức tấn công bên cánh phải, Nguyễn Thành Đạt của CAND trong tình huống tranh chấp với Vương Quốc Dũng (SLNA) bị ngã xuống, nhưng vẫn kịp dùng chân đưa bóng về cho thủ môn Nguyễn Tân bắt.

Tuy nhiên, trọng tài Phạm Anh Đại xác định Thành Đạt cố tình chuyền bóng về cho thủ môn dùng tay bắt, qua đó cho Nghệ An hưởng quả phạt gián tiếp ngay trong vòng 5m50 của CAND. Quyết định này khiến các thành viên CAND phản ứng dữ dội. Sau tình huống tranh cãi, cầu chuyên V-League Hoàng Minh Hợi tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỉ số cho SLNA.

Các cầu thủ Nghệ An ăn mừng bàn thắng mở điểm. ẢNH: SLNA

Sau bàn thua, HLV Phùng Thanh Phương cùng một trợ lý của ông không giữ được bình tĩnh, chạy thẳng vào sân để phản đối tổ trọng tài. Lực lượng an ninh của sân cũng chạy vào để can thiệp. Ông Phương phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Phạm Anh Đại và bị truất quyền chỉ đạo.

Không còn HLV Phùng Thanh Phương trực tiếp chỉ đạo bên ngoài đường biên, các cầu thủ CAND vẫn nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phải đến phút 90+1, những nỗ lực của đội bóng ngành công an mới được đền đáp. Đoàn Huy Long đi bóng từ cánh phải, xâm nhập vòng cấm Nghệ An rồi tung cú dứt điểm vào góc cao, đánh bại thủ môn Trần Văn Đạt ấn định tỉ số hòa 1-1.

Với kết quả này, CAND và Nghệ An lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3 tại bảng B khi cùng có 1 điểm. Ở trận đấu sớm, Đồng Tháp đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước An Giang. Dẫu vậy, niềm vui của đội bóng xứ Sen hồng không trọn vẹn khi Nguyễn Hữu Thiện nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Vòng bảng môn bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tiếp tục diễn ra trên sân Bình Dương và sân Đông Hòa đến ngày 1-12. Các trận bán kết diễn ra ngày 4-12, trước khi trận chung kết được tổ chức vào ngày 6-12.

Trong khi đó, đội chủ nhà TPHCM do HLV Lư Đình Tuấn dẫn dắt sẽ có trận ra quân vào ngày 26-11 trên sân Đông Hòa gặp Đắk Lắk.

HỮU THÀNH