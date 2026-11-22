Hai cuộc so tài giữa Hà Tĩnh – Công an TPHCM và SHB Đà Nẵng – Ninh Bình cùng diễn ra lúc 18 giờ ngày 22-11. Trong khi Ninh Bình hướng đến ngôi nhì bảng, Công an TPHCM quyết tâm tìm lại mạch thắng, còn đội bóng sông Hàn chờ đợi dấu ấn từ tân HLV Lee Young-jin.

Olaha Mạnh Đức sẽ tiếp tục tỏa sáng ở vòng 8? Ảnh: VPF

Công an TPHCM duy trì niềm vui

Chiến thắng 1-0 ngay trên sân Buriram United tại Cúp các CLB Đông Nam Á hôm 18-11 là cú hích tinh thần quan trọng đối với đội Công an TPHCM sau hai thất bại liên tiếp tại V-League trước SHB Đà Nẵng và Công an Hà Nội. Đội bóng của HLV Arthur Diles hiện đứng thứ 9 với 10 điểm, nhưng khoảng cách với tốp 4 chỉ là 3 điểm.

Khó khăn lớn nhất của Công an TPHCM là thể lực khi phải liên tục di chuyển và thi đấu trên sân khách. Trung vệ Đinh Quang Kiệt vừa trải qua hành trình cùng U23 Việt Nam tại Gia Lai, trong khi Williams Minh Hoàng gặp chấn thương. Khả năng xoay tua lực lượng của HLV Arthur Diles sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng lối chơi của đội khách.

Phía bên kia, Hà Tĩnh cũng vừa bị Nam Định chặn đứng chuỗi 5 trận bất bại. Với 11 điểm sau 7 trận, thầy trò HLV Phan Như Thuật đang đứng thứ 7 và có cơ hội cải thiện đáng kể thứ hạng nếu giành chiến thắng.

Đội bóng núi Hồng vốn khó chịu với lối chơi giàu tính kỷ luật, tranh chấp quyết liệt và tổ chức phản công nhanh. Vì thế, khả năng tận dụng cơ hội của Nguyễn Tiến Linh và Olaha Mạnh Đức sẽ rất quan trọng đối với Công an TPHCM. Một điểm trên sân Hà Tĩnh cũng không phải kết quả tồi với đội bóng ngành công an.

Chờ dấu ấn của HLV Lee Young-jin

Sân nhà sẽ chứng kiến màn ra mắt của HLV Lee Young-jin trên cương vị thuyền trưởng SHB Đà Nẵng. Cựu trợ lý của HLV Park Hang-seo tại đội tuyển Việt Nam tiếp quản đội bóng sông Hàn sau khi HLV Lê Đức Tuấn chia tay vì thành tích không như kỳ vọng.

HLV Lee Young-jin có trận ra mắt cùng SHB Đà Nẵng ở vòng 8. Ảnh: ĐNFC

Với 9 điểm sau 7 trận, SHB Đà Nẵng chưa rơi vào tình thế nguy cấp, nhưng sự thiếu ổn định đang khiến đội bóng này gặp bất lợi trong cuộc cạnh tranh thứ hạng. Kinh nghiệm và khả năng am hiểu bóng đá Việt Nam của nhà cầm quân người Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà khởi sắc.

Tuy nhiên, Ninh Bình đang đứng trước cơ hội rất tốt để bứt phá. Sau khi Nam Định đánh bại Hải Phòng 2-1 và SLNA bị Thể Công – Viettel cầm hòa 0-0, một chiến thắng sẽ đưa thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lên ngôi nhì bảng với 16 điểm, thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng xuống còn 3 điểm.

Sở hữu những gương mặt chất lượng như Hoàng Đức, Đức Chiến cùng sức trẻ của Nguyễn Lê Phát, Ninh Bình được đánh giá nhỉnh hơn về thực lực. Song, sự hưng phấn của các cầu thủ SHB Đà Nẵng dưới thời tân HLV có thể khiến chuyến làm khách của đội bóng cố đô trở nên khó khăn hơn dự kiến.

KHÁNH VÂN