Chiều 22-11, môn bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 chính thức khởi tranh với sự góp mặt của 9 đội bóng. Giới hạn độ tuổi U21 là cơ hội để những gương mặt trẻ khẳng định mình.

U21 SLNA, ứng viên sáng giá cho tấm Huy chương Vàng tại Đại hội lần này. Ảnh: VFF

Mở màn giải đấu là cuộc so tài giữa An Giang và Đồng Tháp vào lúc 15 giờ trên sân Gò Đậu. Đây là hai trong số 5 đội thuộc bảng B, cùng với Nghệ An, Công an Nhân dân và Huế. Bảng A gồm chủ nhà TPHCM, Hà Nội, Quân đội và Đắk Lắk, bắt đầu thi đấu từ ngày 26-11 trên sân Đông Hòa.

Nghệ An được đánh giá cao trong hành trình bảo vệ HCV khi sở hữu dàn cầu thủ vừa đăng quang tại Giải U21 quốc gia 2026 trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó, Quân đội với nòng cốt là các cầu thủ trẻ Thể Công - Viettel, cùng Hà Nội – đương kim á quân Đại hội, đều là những ứng viên nặng ký.

Từng giành HCĐ cách đây 4 năm, bóng đá nam TPHCM đứng trước thử thách lớn khi phải cạnh tranh với Hà Nội và Quân đội để giành vé vào bán kết. Lợi thế sân nhà cùng sự đầu tư cho công tác đào tạo trẻ thời gian qua là cơ sở để bóng đá thành phố kỳ vọng vào thành tích cao hơn.

U21 TPHCM sẵn sàng nhập cuộc. Ảnh MEDIA VŨNG TÀU SPORTS

Điểm đáng chờ đợi ở giải đấu năm nay là nhiều cầu thủ vừa cùng U23 Việt Nam đăng quang tại giải quốc tế ở Gia Lai đủ điều kiện tham dự. Với những gương mặt chưa có nhiều cơ hội ra sân tại V-League, Đại hội cũng là dịp ghi điểm với các nhà tuyển trạch, mở ra cơ hội góp mặt ở các đội tuyển trẻ quốc gia hướng đến SEA Games 34-2027.

Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết ngày 4-12. Trận chung kết diễn ra ngày 6-12 trên sân Đông Hòa.

KHÁNH VÂN