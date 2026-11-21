Nguyễn Thị Thanh Thủy đã có món quà sinh nhật quan trọng là tấm HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: BNB

Khép lại trận chung kết đồng đội nữ lớn môn judo tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, Nguyễn Thị Thanh Thủy không giấu được niềm vui khi hoàn thành mục tiêu giành 2 HCV ở nội dung cá nhân 63kg nữ và đồng đội nữ lớn.

Đáng chú ý, đây là kỳ đại hội thứ tư liên tiếp Thanh Thủy giành HCV, sau các năm 2014, 2018, 2022 và 2026. Thành tích này cho thấy sự bền bỉ của nữ võ sĩ Ninh Bình qua nhiều giai đoạn sự nghiệp.

Từng thi đấu ở hạng cân 52kg, Thanh Thủy là tuyển thủ giành suất chính thức dự Olympic Tokyo 2020 và HCV SEA Games 32 năm 2023. Tuy nhiên, chấn thương dây chằng cuối năm 2023 khiến cô lỡ cơ hội dự ASIAD 19, phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu gần một năm.

Trở lại vào cuối năm 2024, Thanh Thủy chuyển lên hạng 57kg rồi tiếp tục khẳng định mình bằng chức vô địch quốc gia. Tại SEA Games 33-2025, cô giành HCĐ cho đội tuyển judo Việt Nam. Năm 2026, nữ võ sĩ tiếp tục thử sức ở hạng cân 63kg và giành HCV Giải vô địch Đông Nam Á tổ chức tại Bắc Ninh hồi tháng 5.

Thanh Thủy từng đạt HCV tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chia sẻ về thành công tại đại hội năm nay, Thanh Thủy cho biết việc thay đổi hạng cân nhằm phù hợp với chiến thuật của ban huấn luyện. Trước trận chung kết 63kg nữ với Lâm Thị Như Ý (Cần Thơ), cô đặt quyết tâm giành chiến thắng, xem tấm HCV như món quà tự thưởng nhân dịp sinh nhật tuổi 30 vào ngày 24-11.

Với Thanh Thủy, sau 4 kỳ đại hội, cảm xúc chiến thắng vẫn vẹn nguyên. Nữ võ sĩ luôn trân trọng từng cơ hội thi đấu và nỗ lực chinh phục những cột mốc mới.

Khép lại môn judo, đội chủ nhà TPHCM giữ hạng nhì với 7 HCV, 8 HCB, 9 HCĐ. Vị trí số 1 là đội Quân đội với 9 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ, còn hạng ba là đội Cần Thơ giành 6 HCV, 4 HCB, 10 HCĐ. Có 8 đơn vị giành được HCV môn judo tại Đại hội năm nay, sau khi thi đấu 32 nội dung chính thức.

MINH CHIẾN