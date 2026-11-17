Đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại lịch thi đấu năm 2026 bằng cuộc tiếp đón Kyrgyzstan lúc 19 giờ ngày 17-11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) với mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng để đăng quang giải giao hữu quốc tế dịp FIFA Days.

Tiền đạo trẻ Văn Tùng có nhiều cơ hội ra sân ở trận cuối của năm trong màu áo tuyển quốc gia. Ảnh: DƯƠNG MINH HOÀNG

Kyrgyzstan không dễ chịu

Casper Cup 2026 bước vào lượt trận cuối với cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan. Giải có ba đội tham dự, thi đấu vòng tròn một lượt. Sau hai trận đầu tiên, Đài Loan (Trung Quốc) đã hết cơ hội tranh ngôi vô địch khi lần lượt thua Việt Nam 0-2 và Kyrgyzstan 0-3.

Cùng có 3 điểm, nhưng Kyrgyzstan tạm dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại +3, trong khi Việt Nam là +2. Điều này đồng nghĩa đội chủ nhà buộc phải thắng trận cuối mới giành chức vô địch. Nếu hòa, Kyrgyzstan sẽ đăng quang nhờ hơn hiệu số. Chính cục diện ấy khiến trận giao hữu cuối năm của thầy trò HLV Kim Sang-sik mang thêm ý nghĩa về thành tích.

So với Đài Loan (Trung Quốc), Kyrgyzstan là đối thủ khó chịu hơn. Đội bóng Trung Á có lợi thế về thể hình, sức mạnh và khả năng tranh chấp. Trong chiến thắng 3-0 hôm 14-11, họ kiểm soát thế trận khá tốt, tổ chức tấn công đa dạng ở cả trung lộ lẫn hai biên. Ba bàn thắng được ghi bởi Zhyrgalbek, Joel Kojo và Akmatov cho thấy khả năng khai thác khoảng trống của đội bóng này.

Kyrgyzstan cũng có kinh nghiệm quốc tế đáng kể khi từng dự hai kỳ Asian Cup liên tiếp và góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á, buộc đội tuyển Việt Nam sẽ phải chơi tập trung hơn.

Cầu thủ Kyrgyzstan (trái) có trình độ cao hơn Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: DƯƠNG MINH HOÀNG

Dù vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn có cơ sở để tin vào chiến thắng. Ngoài lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến và tổ chức phối hợp ở tốc độ cao. Vấn đề là phải duy trì được sự liền mạch trong lối chơi, điều chưa thật sự rõ nét ở trận thắng Đài Loan (Trung Quốc).

Thử nghiệm lực lượng, không quên chiến thắng

Ở trận ra quân, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đình Bắc. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội bóng vẫn có những thời điểm thiếu gắn kết. Thời gian tập trung ngắn, việc thay đổi nhân sự và thể trạng của một số cầu thủ phần nào ảnh hưởng đến khả năng phối hợp giữa các tuyến.

Trước cuộc đối đầu Kyrgyzstan, HLV Kim Sang-sik tiếp tục phải điều chỉnh lực lượng khi bốn cầu thủ thuộc CLB Công an TPHCM gồm Lê Giang Patrik, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Nhật Minh và Olaha Mạnh Đức được trở về CLB để chuẩn bị thi đấu Cúp CLB Đông Nam Á.

Sự vắng mặt của bốn cầu thủ từng đá chính ở trận đầu khiến đội tuyển phải thay đổi ở cả ba tuyến. Trong khung thành, Trần Trung Kiên được HLV Kim Sang-sik xác nhận sẽ bắt chính thay Lê Giang Patrik. Trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải cũng có cơ hội ra sân sau khi chưa được sử dụng ở trận gặp Đài Loan (Trung Quốc).

Đội tuyển Việt Nam hy vọng có chiến thắng cuối cùng của năm. Ảnh: DƯƠNG MINH HOÀNG

Những gương mặt trẻ như Nguyễn Đức Anh, Lê Quốc Nhật Nam hay Nguyễn Đăng Dương tiếp tục chờ cơ hội thể hiện. Đây là dịp để ban huấn luyện đánh giá khả năng thích nghi của các cầu thủ khi đối diện đối thủ có chất lượng chuyên môn cao hơn.

Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc vẫn là niềm hy vọng lớn. Bàn thắng đẹp mắt ở trận ra quân cho thấy khả năng đột phá và xử lý cá nhân của tiền đạo trẻ. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik cũng yêu cầu học trò cải thiện tốc độ ra quyết định, hạn chế giữ bóng quá lâu ở những tình huống có thể dứt điểm hoặc chuyền cho đồng đội.

Khi Olaha Mạnh Đức không còn góp mặt, phương án tấn công của đội tuyển Việt Nam càng đáng chú ý. Việc sử dụng các cầu thủ có tốc độ, di chuyển linh hoạt và phối hợp tốt có thể giúp chủ nhà hạn chế những cuộc tranh chấp trực diện với hàng phòng ngự giàu thể lực của Kyrgyzstan.

HLV Kim Sang-sik từng đặt mục tiêu giành hai chiến thắng trong đợt tập trung tháng 11. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, ông cùng các học trò chỉ còn cách chức vô địch Casper Cup một trận thắng.

HLV Kim Sang-sik tự tin các học trò sẽ thắng Kyrgyzstan. Ảnh: DƯƠNG MINH HOÀNG

Đây cũng là dịp cuối cùng trong năm 2026 để nhà cầm quân người Hàn Quốc kiểm tra lực lượng ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Một chiến thắng trước Kyrgyzstan sẽ mang lại danh hiệu trên sân nhà và giúp các cầu thủ trẻ thêm tự tin trước những nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.

Một kết quả tích cực trước Kyrgyzstan sẽ giúp đội tuyển Việt Nam khép lại năm 2026 với tâm thế thuận lợi, đồng thời mang đến cho ban huấn luyện thêm cơ sở đánh giá lực lượng trước những nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027.

ĐĂNG HUY