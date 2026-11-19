Thầy trò HLV Roland trên sân tập ở Qatar chờ khai mạc U17 World Cup. Ảnh: VFF

Trước một đối thủ vượt trội về thể hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, thầy trò HLV Cristiano Roland đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng, với mong muốn tạo dấu ấn trong lần đầu bước ra sân chơi thế giới.

Từ giấc mơ đến hiện thực

Tại Doha (Qatar), những buổi tập của U17 Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối cùng trước giờ bóng lăn. Ngày 20-11 tới, khi các cầu thủ trẻ Việt Nam bước ra sân gặp U17 Bỉ, đó là khoảnh khắc đặc biệt của bóng đá nước nhà. Lần đầu tiên, một đội tuyển U17 Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết World Cup, giải đấu quy tụ những tài năng trẻ hàng đầu thế giới.

Tấm vé lịch sử ấy đến từ hành trình đáng nhớ tại Giải U17 châu Á 2026. Chiến thắng 3-2 trước chủ nhà UAE ở lượt trận cuối vòng bảng giúp U17 Việt Nam đứng đầu bảng C, giành quyền vào tứ kết và đoạt vé dự World Cup. Dù sau đó dừng bước trước U17 Australia, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn hoàn thành mục tiêu lớn nhất, viết nên lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Trước khi đến Qatar, thế hệ cầu thủ này còn giành chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Những kết quả ấy cho thấy sự tiến bộ của một tập thể được xây dựng qua nhiều đợt tập trung, thi đấu và rèn luyện. Tuy nhiên, khoảng cách giữa sân chơi khu vực, châu lục với World Cup vẫn rất lớn. Các đối thủ tại Qatar sở hữu nền tảng đào tạo, thể lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế khác biệt, đòi hỏi U17 Việt Nam phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh. Ảnh: AFC

Thầy trò HLV Roland đã trải qua quá trình tập huấn kéo dài tại Hàn Quốc, UAE và Qatar. Bên cạnh việc củng cố thể lực, ban huấn luyện chú trọng khả năng thích nghi với nhịp độ thi đấu, xử lý bóng dưới sức ép và tổ chức đội hình khi không có bóng. Đây là những yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của U17 Việt Nam khi đối đầu các đội bóng mạnh.

Hai trận đấu tập gần nhất phần nào phản ánh quá trình chuẩn bị đó. U17 Việt Nam thắng U17 Fiji 2-0 tại UAE, trước khi hòa U17 Panama 1-1 ở Doha ngày 14-11. Trong trận gặp Panama, các học trò HLV Cristiano Roland bị dẫn trước nhưng đã tìm được bàn gỡ nhờ cú sút phạt đền của Chu Ngọc Nguyễn Lực. Những cuộc cọ xát với đối thủ có lợi thế thể hình giúp các cầu thủ làm quen với cường độ tranh chấp và điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu.

Trong các buổi tập cuối cùng, HLV Cristiano Roland dành thời gian lắp ghép đội hình, hoàn thiện các phương án phối hợp và cách vận hành chiến thuật. Theo tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân, quá trình tập huấn tại UAE và Qatar cũng giúp toàn đội thích nghi với điều kiện thời tiết, múi giờ, duy trì trạng thái thể lực ổn định trước ngày ra quân.

Thử thách đầu tiên mang tên U17 Bỉ

Ngay trận mở màn, U17 Việt Nam đã phải gặp một trong những đối thủ mạnh nhất bảng G. U17 Bỉ bước vào World Cup với tư cách đương kim á quân châu Âu, sở hữu những cầu thủ được đào tạo trong môi trường bóng đá phát triển. Đây là cuộc đối đầu có sự chênh lệch đáng kể về kinh nghiệm và nền tảng thể chất.

U17 Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc chơi lớn. Ảnh: VFF

Về phương án đối phó, nhà cầm quân người Brazil yêu cầu học trò xử lý bóng gọn, di chuyển hợp lý và kiểm soát không gian tốt hơn khi phòng ngự. Trước đối thủ có thể hình vượt trội, việc giữ được sự kết nối giữa các tuyến sẽ giúp U17 Việt Nam hạn chế sức ép, đồng thời tìm kiếm cơ hội phản công.

Sức mạnh của U17 Việt Nam là sự đồng đều trong cách vận hành tập thể, duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu, tận dụng tốt những cơ hội có được. Sau trận gặp U17 Bỉ lúc 20 giờ ngày 20-11 (giờ Việt Nam), đội sẽ lần lượt chạm trán U17 New Zealand ngày 23-11 và U17 Mali ngày 26-11. Ba đối thủ mang những đặc điểm khác nhau, buộc thầy trò HLV Cristiano Roland phải có sự điều chỉnh phù hợp qua từng trận.

World Cup lần này cũng là dịp để đánh giá rõ hơn năng lực của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam sau quá trình đào tạo và thi đấu quốc tế. Những trải nghiệm tại Qatar sẽ giúp các cầu thủ hiểu mình đang ở đâu, còn thiếu điều gì và cần cải thiện những gì để tiến xa hơn trong sự nghiệp.

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Bỉ trận mở màn U17 cúp thế giới. Ảnh: AFC

Đã có một thế hệ cầu thủ Việt Nam bước ra sân chơi thế giới tại FIFA U20 World Cup 2017, với những gương mặt sau này trở thành trụ cột đội tuyển quốc gia như Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Hậu,... Gần một thập niên sau, bóng đá Việt Nam lại có thêm một thế hệ đứng trước cơ hội đáng nhớ, lần này ở cấp độ U17.

Kết quả trước U17 Bỉ vẫn là điều khó dự đoán, nhưng việc được tranh tài với đối thủ hàng đầu thế giới đã là cơ hội quý giá. Với bóng đá trẻ Việt Nam, điều đáng chờ đợi sau cột mốc lịch sử ngày 20-11 còn là sự trưởng thành của các cầu thủ, để những lần góp mặt tại World Cup trong tương lai không còn quá xa vời.

ĐĂNG HUY