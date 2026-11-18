Đội tuyển Việt Nam khép lại năm 2026 với 12 chiến thắng sau 17 trận và lần thứ hai liên tiếp vô địch Đông Nam Á. Tuy nhiên, ba thất bại cuối năm để lại không ít tiếc nuối, trong khi tương lai của HLV Kim Sang-sik vẫn bỏ ngỏ khi hợp đồng của ông sắp hết hạn.

HLV Kim Sang-sik chỉ đạo các học trò gặp Kyrgyzstan đêm 17-11 cũng là trận cuối của năm 2026. Ảnh: DƯƠNG MINH HOÀNG

Vui buồn lẫn lộn

Chỉ còn ít phút nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại năm 2026 bằng một chiến thắng. Trên sân Thiên Trường tối 17-11, bàn thắng đẹp mắt của Nguyễn Đình Bắc từ phút 19 giúp đội chủ nhà dẫn Kyrgyzstan 1-0. Chức vô địch giải giao hữu Casper Cup tưởng chừng đã nằm trong tay thầy trò HLV Kim Sang-sik, nhưng rồi hai bàn thua ở phút 86 và 88 khiến chủ nhà phải chấp nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà.

Một kết thúc thật khó nuốt trôi, nhất là khi nhìn lại những gì đội tuyển đã làm được trong năm nay.

Mới ba tháng trước, người hâm mộ còn sống trong không khí tưng bừng của chức vô địch ASEAN Cup 2026. Hai trận chung kết với Thái Lan mang đến đủ cung bậc cảm xúc. Trên sân Rajamangala ngày 22-8, Hai Long và Quang Hải lần lượt lập công, giúp tuyển Việt Nam thắng 2-0. Đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ ngay trên sân khách, lại ở một trận chung kết, luôn mang đến niềm vui đặc biệt.

Trận lượt về tại Mỹ Đình bốn ngày sau còn căng thẳng hơn. Thái Lan ghi liền hai bàn, thu hẹp khoảng cách và khiến khán giả chủ nhà trải qua những phút thấp thỏm. Tuyển Việt Nam không để đối thủ đi xa hơn. Kết quả hòa 2-2 vừa đủ để thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng chung cuộc 4-2, bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á.

Hai lần liên tiếp đứng trên đỉnh khu vực là thành tích đáng tự hào. Với HLV Kim Sang-sik, đó cũng là lời khẳng định cho công việc ông đã kiên trì theo đuổi kể từ ngày tiếp quản đội tuyển Việt Nam vào tháng 5-2024.

Nhiều cầu thủ Việt Nam trưởng thành nhanh chóng dưới thời HLV Kim Sang-sik. Ảnh: DƯƠNG MINH HOÀNG

Thành công ấy được phản ánh qua những con số khá thuyết phục. Trong 17 trận đấu năm 2026, tuyển Việt Nam thắng 12, hòa 2 và thua 3; ghi 39 bàn, chỉ để lọt lưới 11 lần. Những chiến thắng trước Thái Lan, Malaysia và Indonesia tiếp tục mang đến niềm tin về vị thế của bóng đá Việt Nam tại Đông Nam Á. Đội tuyển cũng đã giành quyền tham dự Asian Cup 2027.

Dẫu vậy, ba thất bại đều xuất hiện ở giai đoạn cuối năm, lần lượt trước Thái Lan, Malaysia và Kyrgyzstan. Từ những chiến thắng liên tiếp đến chuỗi trận không như ý, sự thay đổi ấy khiến người hâm mộ phải suy nghĩ.

Thất vọng là điều khó tránh. Nhưng một năm thi đấu cũng không thể được đánh giá chỉ qua vài trận cuối cùng. Điều đáng quan tâm hơn là HLV Kim Sang-sik sẽ điều chỉnh ra sao sau những gì đã bộc lộ, đặc biệt khi đội tuyển đang trong quá trình tìm kiếm thêm nhân sự cho chặng đường phía trước.

Cuộc hẹn Asian Cup và tương lai bỏ ngỏ

Sau trận thua Kyrgyzstan, HLV Kim Sang-sik bước vào phòng họp báo với một câu chuyện khác cũng đáng chú ý: tương lai của chính ông.

Ông thầy người Hàn Quốc chưa biết mình có còn song hành với các học trò ở tương lai. Ảnh: DƯƠNG MINH HOÀNG

Hợp đồng giữa nhà cầm quân người Hàn Quốc và VFF sẽ kết thúc vào tháng 2-2027. Trong khi đó, vòng chung kết Asian Cup 2027 được điều chỉnh lịch tổ chức sang ngày 23-12-2027 đến 21-1-2028. Sự thay đổi này khiến kế hoạch vốn được tính toán từ trước không còn phù hợp.

Và nếu hai bên không tiếp tục hợp tác, tuyển Việt Nam sẽ bước vào sân chơi châu lục với một nhà cầm quân khác.

Đây là khả năng khiến nhiều người tiếc nuối. Bởi sau hơn hai năm làm việc, ông Kim đã hiểu khá rõ những cầu thủ mình đang có. Từ Quang Hải, Hoàng Đức, Hai Long đến các gương mặt trẻ, mỗi người đều có vị trí trong những tính toán của ban huấn luyện. Sự gắn kết ấy được vun đắp qua từng đợt tập trung, những chiến thắng và cả các trận đấu không thành công.

Ở đợt tập trung cuối năm, ông Kim tiếp tục trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Lương Chí Khải, Nguyễn Đức Anh, Nhật Nam hay Văn Tùng. Có người thể hiện được khả năng, có người vẫn còn khoảng cách so với yêu cầu của đội tuyển. Điều này không bất ngờ. Chuyển giao lực lượng chưa bao giờ là công việc có thể hoàn thành trong vài trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi vòng chung kết Asian Cup vào cuối năm 2027. Ảnh: DƯƠNG MINH HOÀNG

Về phần mình, ông Kim chưa đưa ra câu trả lời cụ thể về tương lai sau trận gặp Kyrgyzstan. Nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ sự hài lòng với quãng thời gian làm việc tại Việt Nam, còn chuyện gia hạn hợp đồng vẫn đang bỏ ngỏ.

Năm 2026 đã mang đến cho tuyển Việt Nam những ngày vui khó quên, từ chiến thắng trên "chảo lửa" Rajamangala đến đêm đăng quang tại Mỹ Đình. Và rồi, cũng chính đội bóng ấy phải rời sân Thiên Trường với nỗi tiếc nuối sau hai bàn thua muộn.

Với HLV Kim Sang-sik, năm thi đấu khép lại nhưng câu chuyện của ông cùng tuyển Việt Nam vẫn chưa có lời kết. Và không biết khi trái bóng ở vòng chung kết Asian Cup lăn vào cuối năm sau, liệu ông Kim có còn đứng bên đường biên chỉ đạo những học trò quen thuộc?

GIA HUY