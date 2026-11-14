Đêm Pleiku và giấc mơ vàng của U23 Việt Nam

Cuộc đối đầu với U23 Qatar lúc 19h ngày 14-11 trên sân Pleiku mở ra cơ hội để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chạm tay vào chức vô địch Gia Lai Cup 2026, khép lại hành trình đáng nhớ bằng một dấu ấn đẹp trên mảnh đất phố núi.

Đội tuyển U23 có hai chiến thắng trước trận cuối gặp Qatar. Ảnh: HOÀNG TÙNG

U23 Việt Nam sẽ bước vào cuộc đối đầu với U23 Qatar và với 6 điểm sau hai lượt trận, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Một kết quả hòa cũng đủ giúp đội bóng trẻ Việt Nam chắc chắn đứng ở vị trí cao nhất.

Dấu ấn đặc biệt của HLV Đinh Hồng Vinh

Trước giờ bóng lăn, sự kỳ vọng của người hâm mộ đang hướng về sân Pleiku. Hai chiến thắng liên tiếp trước U23 Thái Lan với tỷ số 3-0 và U23 Singapore với tỷ số 1-0 đã đưa đội chủ nhà đến rất gần danh hiệu. Tuy nhiên, U23 Qatar có 4 điểm chắc chắn sẽ mang đến nhiều khó khăn. Đại diện Tây Á sở hữu thể hình, thể lực và phong cách thi đấu giàu sức mạnh. Sau những gì đã thể hiện ở hai lượt trận đầu tiên, đội bóng này vẫn còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch và sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao.

Trận đấu còn mang ý nghĩa riêng đối với HLV Đinh Hồng Vinh. Lần đầu tiên dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu trên quê nhà Gia Lai, nhà cầm quân này có dịp trở lại vùng đất gắn bó với sự nghiệp bóng đá của mình trong một cương vị đặc biệt.

HLV Đinh Hồng Vinh trưởng thành từ cái nôi bóng đá Gia Lai. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Với người hâm mộ phố núi, sự hiện diện của ông trên băng ghế huấn luyện đội tuyển trẻ Việt Nam đem đến một cảm xúc đáng nhớ. Sân Pleiku vốn là địa điểm quen thuộc của bóng đá Gia Lai, nơi từng chứng kiến nhiều thế hệ cầu thủ trưởng thành và để lại dấu ấn. Lần này, nơi đây trở thành điểm hẹn của một đội tuyển trẻ quốc gia đang hướng đến danh hiệu quốc tế.

Được giao phụ trách U23 Việt Nam trong thời gian HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển quốc gia thực hiện nhiệm vụ dịp FIFA Days tháng 11, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ trực tiếp đánh giá lực lượng, trao cơ hội cho những gương mặt mới và xây dựng sự kết nối giữa các cầu thủ.

Đội hình U23 Việt Nam tại giải lần này có sự kết hợp giữa những cầu thủ từng tham dự các giải đấu quốc tế và nhiều nhân tố trẻ đang khẳng định mình ở các CLB. Quỹ thời gian chuẩn bị không dài, nhiều cầu thủ vừa trải qua lịch thi đấu ở V-League, nhưng ban huấn luyện vẫn từng bước tạo dựng được sự gắn kết trong lối chơi.

Điều đáng chú ý là HLV Đinh Hồng Vinh hướng đến mục tiêu dài hạn cùng bóng đá trẻ Việt Nam. Những trận đấu tại Gia Lai Cup 2026 giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá năng lực từng vị trí, chuẩn bị lực lượng cho các nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027, đặc biệt là Vòng chung kết U23 châu Á.

Williams Minh Hoàng cùng đồng đội có lợi thế hơn Qatar ở trận cuối giải. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Nếu cùng các học trò nâng cao chiếc cúp vô địch ngay trên sân Pleiku, đây là một dấu mốc đáng nhớ đối với cá nhân nhà cầm quân này. Niềm vui ấy càng có ý nghĩa khi được chia sẻ với khán giả trên vùng đất quê hương.

Chờ một cái kết đẹp tại phố núi

Ở thời điểm đứng trước cơ hội đăng quang, yếu tố tâm lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi mục tiêu đã ở rất gần, các cầu thủ trẻ cần giữ được sự tỉnh táo, tránh để áp lực thành tích ảnh hưởng đến cách vận hành lối chơi. U23 Việt Nam nhiều khả năng lựa chọn cách tiếp cận thận trọng để bảo vệ lợi thế, cùng tinh thần chủ động và khát khao chiến thắng.

Sân Pleiku tối nay được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn của niềm vui bóng đá. Sự cổ vũ từ khán giả Gia Lai và người hâm mộ cả nước sẽ tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh trong cuộc đua đến ngôi vị cao nhất.

HLV Đinh Hồng Vinh cùng cộng sự Duy Quang đều từ Bình Định (cũ) lên khởi nghiệp và thành danh ở Gia Lai. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Cơ hội đang nằm trong tay U23 Việt Nam. Một chức vô địch sẽ khép lại giải đấu bằng dấu ấn đẹp, đồng thời tiếp thêm niềm tin cho hành trình trưởng thành của thế hệ cầu thủ trẻ. Với HLV Đinh Hồng Vinh, niềm vui trên sân Pleiku chắc chắn sẽ mang một ý nghĩa rất riêng: chiến thắng cùng đội tuyển trên chính quê hương mình.

Cuộc đua danh hiệu và mức thưởng hấp dẫn Gia Lai Cup 2026 còn thu hút sự chú ý bởi giá trị giải thưởng đáng kể. Tổng tiền thưởng của giải lên đến 165.000 USD, tương đương khoảng 4,2 tỷ đồng. Theo cơ cấu giải thưởng được công bố, đội vô địch nhận 100.000 USD, tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng. Đội giành vị trí á quân nhận 40.000 USD, trong khi đội xếp thứ ba được thưởng 20.000 USD. Mức thưởng này cho thấy sự đầu tư và kỳ vọng của ban tổ chức đối với một giải giao hữu quốc tế dành cho các đội tuyển U23. Với bốn đội tham dự gồm Việt Nam, Thái Lan, Qatar và Singapore, cuộc chơi đã tạo ra môi trường cạnh tranh có chất lượng, đồng thời góp phần tăng sức hút cho bóng đá trẻ tại khu vực.

ĐĂNG HUY