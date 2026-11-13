Bóng đá trong nước

CLB Công an TPHCM chơi đẹp với U23 Việt Nam

SGGPO

Khác với những thông tin trước đó về việc các cầu thủ của CLB Công an TPHCM sẽ rời U23 Việt Nam để về tập trung cùng CLB chuẩn bị cho Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027, ngày 13-11, HLV Đinh Hồng Vinh xác nhận tất cả tiếp tục ở lại cho đến sau trận gặp U23 Qatar.

Khoa Ngô cùng các đồng đội thuộc biên chế CLB Công an TPHCM tiếp tục ở lại phố núi cùng U23 Việt Nam đá trận quyết định với U23 Qatar. Ảnh: HOÀNG TÙNG
Khoa Ngô cùng các đồng đội thuộc biên chế CLB Công an TPHCM tiếp tục ở lại phố núi cùng U23 Việt Nam đá trận quyết định với U23 Qatar. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Những ngày qua đã xuất hiện thông tin 4 cầu thủ Khoa Ngô, Williams Minh Hoàng, Quang Kiệt và Đức Phú rời U23 Việt Nam sau trận gặp U23 Singapore để có thời gian cùng CLB Công an TPHCM tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Buriram United ở giải Đông Nam Á.

Nhưng vào ngày 13-11, các cầu thủ này tiếp tục ở lại cùng U23 Việt Nam hoàn tất giải đấu với trận mang tính chất quan trọng tranh vô địch cùng U23 Qatar vào tối 14-11. Đây có thể xem là hành động đẹp của lãnh đạo CLB Công an TPHCM bởi giải giao hữu U23 quốc tế vốn không thuộc lịch FIFA Days, CLB có thể rút quân về để phục vụ cho đội khi cần.

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HLV Đinh Hồng Vinh an tâm về lực lượng trước cuộc so tài cùng U23 Qatar.

Như vậy, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ có lực lượng đầy đủ trong cuộc so tài cùng U23 Qatar, trận đấu mà đội chủ nhà chỉ cần hòa thì cũng đủ giành Cúp vô địch và 100.000 USD tiền thưởng. Còn 4 cầu thủ nêu trên sẽ có 3 ngày nghỉ ngơi trước khi cùng đội nhà tiếp đón Buriram United.

Sáng 13-11, U23 Việt Nam đã ra sân tập tại Trung tâm Hàm Rồng. Chủ yếu là các cầu thủ ít thi đấu hoặc chưa được tung vào sân của U23 Việt Nam trong trận vừa qua. Những cầu thủ đã thi đấu hai trận sẽ tập nhẹ để hồi phục thể lực tại khách sạn Mường Thanh.

Vào buổi chiều toàn đội nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận quyết định vào lúc 19 giờ ngày 14-11.

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