Không ít VĐV điền kinh tên tuổi góp mặt tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 mới có niềm vui lần đầu giành HCV Đại hội.

Hoàng Thanh Giang hoàn thành 7 môn phối hợp, giành HCV. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Cầm tấm HCV khi hoàn thành nội dung 7 môn phối hợp nữ trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM), nữ tuyển thủ Hoàng Thanh Giang bày tỏ: “Tôi rất xúc động với thành tích này vì phải chờ 4 năm mới có cơ hội chiến thắng. Đây là lần đầu tiên, tôi được cảm giác đứng trên bục nhận HCV tại 1 kỳ Đại hội thể thao”.

Hoàng Thanh Giang giữ vị trí số 1 nội dung 7 môn phối hợp, vốn được xem là nội dung khốc liệt nhất dành cho nữ tại môn điền kinh, với tổng 5.190 điểm. Bản thân tuyển thủ người Hải Phòng cho biết thất bại tại Đại hội lần thứ IX-2022 là kinh nghiệm quý giá giúp mình trưởng thành hơn, để rồi tập trung thi đấu đảm bảo vượt trên 5.000 điểm tại Đại hội năm nay.

1 năm trước, Hoàng Thanh Giang lập kỷ lục Quốc gia khi giành HCV tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 với 5.481 điểm.

Ngay khi đó, cô xác định mục tiêu của bản thân là tiếp tục chiến thắng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Sau tròn 1 năm, Hoàng Thanh Giang làm được điều đó. Cô khẳng định những kinh nghiệm tích lũy từ SEA Games 33-2025 và ASIAD 20, cùng với điều chỉnh kỹ thuật tốt hơn của HLV đã giúp mình giành HCV trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM).

Cùng cảm xúc như Hoàng Thanh Giang là tuyển thủ quốc gia Lê Ngọc Phúc. Chiến thắng liên tiếp với 2 tấm HCV (nội dung 400m nam, tiếp sức 4x200m nam) ngay tối 28-11 giúp chàng trai đội điền kinh Công an Nhân dân hoàn thành mục tiêu do bản thân đề ra: phải đạt HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc.

Lê Ngọc Phúc (giữa) nhận HCV nội dung 400m nam tại sân vận động Thống Nhất. Ảnh: MINH CHIẾN

Năm 2018, Lê Ngọc Phúc (khi đó còn thi đấu cho đơn vị cũ Hà Tĩnh) là gương mặt trẻ triển vọng nhưng chỉ giành hạng 4 cự ly 400m nam tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII tổ chức tại Hà Nội

Sau 4 năm, Lê Ngọc Phúc lỡ cơ hội dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 bởi án cấm doping từ thi đấu SEA Games 31.

Lê Ngọc Phúc cho biết: “Tôi vẫn tự nhủ với mình rằng kỳ Đại hội năm nay là rất quan trọng. Tôi quyết tâm phải đạt kết quả cao nhất. Nếu không, tôi sẽ không thể hài lòng”.

Phong độ của Lê Ngọc Phúc đã đáp ứng đúng kỳ vọng của Ban huấn luyện đội điền kinh Công an Nhân dân giành HCV quý giá nội dung 400m nam. Kết quả không chỉ phản ánh nỗ lực của VĐV, còn cho thấy quyết tâm đủ khả năng vượt qua những thách thức khó khăn nhất.

Những tấm HCV mà Hoàng Thanh Giang hay Lê Ngọc Phúc đạt đã phản ánh đúng phong độ, nỗ lực của họ. Đây là dấu mốc khó quên của cả hai về Đại hội thể thao toàn quốc.

Tuyển thủ Lê Tiến Long (Hà Tĩnh) đã giành được 2 HCV các nội dung 3.000m chướng ngại vật, 5.000m nam tại Đại hội năm nay. Tiến Long cho biết, đây là lần đầu tiên bản thân đạt HCV tại Đại hội qua những lần được góp mặt tranh tài.

MINH CHIẾN