Môn điền kinh sẽ bước vào thi đấu chính thức các nội dung từ ngày 27-11 và tâm điểm được người hâm mộ chú ý sẽ hướng về nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh.

Nguyễn Thị Oanh tập trung thi đấu để có 4 tấm HCV như kỳ vọng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sân vận động Thống Nhất (TPHCM) sẽ bước vào những ngày tranh tài hấp dẫn với 48 nội dung thi đấu môn điền kinh tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sau khi vòng sơ loại kết thúc hôm nay.

Tại Đại hội, Nguyễn Thị Oanh lần đầu thi đấu cho đội Bắc Ninh. Theo đăng ký, cô tham gia 4 nội dung gồm 1.500m, 3.000m chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m. Mục tiêu của đội điền kinh Bắc Ninh cùng cá nhân Nguyễn Oanh là giành 4 HCV.

Ngày đầu 27-11, Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu chung kết 3.000m chướng ngại vật, cạnh tranh thành tích trước các đối thủ Lý Mùi Sâu (Cao Bằng), Nguyễn Thị Thanh Tuyền (Lâm Đồng), Đinh Thị Thu Hương, Hoàng Thị Ngọc Anh (Hải Phòng). Theo dự báo chuyên môn, Oanh vẫn chiếm ưu thế tại nội dung trên, khả năng cao sẽ giành được tấm HCV.

Tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, Nguyễn Thị Oanh đã giành 4 HCV trong 4 nội dung trên. Với 3.000m chướng ngại vật, cô đạt kết quả 10 phút 14 giây 22. Hiện tại, Nguyễn Thị Oanh đang giữ kỷ lục quốc gia của cự ly này là 9 phút 43 giây 83.

Lần đầu tiên Nguyễn Thị Oanh giành 4 HCV ở cả 4 nội dung 1.500m, 3.000m chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m trong 1 giải chính thức là SEA Games 32-2023 tại Campuchia. Kết quả trên của cô đã trở thành hiện tượng, nhận nhiều sự chú ý của báo giới Đông Nam Á và nước nhà.

Nguyễn Thị Oanh từng có 4 HCV tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nội dung 5.000m và 10.000m sẽ chứng kiến cuộc so tài quyết liệt giữa Lê Thị Tuyết (Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Oanh ở Đại hội năm nay. Cả 2 tuyển thủ từng thi đấu cùng cự ly trên tại SEA Games 33-2025. Khi đó, Nguyễn Thị Oanh giành HCV, còn Lê Thị Tuyết có HCB.

Sau khi hoàn tất họp kỹ thuật trước thi đấu, Ban tổ chức đã công bố thời gian tranh tài chính thức các nội dung. Theo đó, mỗi ngày sẽ thi đấu 2 buổi (sáng/chiều). Buổi sáng tổ chức từ 8 giờ, còn buổi chiều từ 17 giờ tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM).

Môn điền kinh sẽ diễn ra 48 nội dung trong sân từ ngày 27-11 tới 1-12 với sự góp mặt của 34 đơn vị. Lần đầu tiên tại Đại hội, các VĐV tham dự nội dung nữ sẽ phải nộp kết quả kiểm tra giới tính để đảm bảo đúng điều kiện thi đấu theo Quy định của Liên đoàn điền kinh Việt Nam.

MINH CHIẾN