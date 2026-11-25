Môn điền kinh chính thức diễn ra các nội dung trong sân ở Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 từ hôm nay 25-11.

Nhiều gương mặt hàng đầu của điền kinh Việt Nam sẽ thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Chương trình tranh tài môn điền kinh diễn ra 48 nội dung tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM). Ban tổ chức thực hiện thi đấu sơ loại trong các ngày 25 và 26-11 trước khi bước vào tranh tài giành huy chương từ ngày 27-11.

Theo chương trình, 5 nội dung thi đấu sơ loại gồm 100m, 200m, 400m, 800m và nhảy xa nam. Riêng vòng sơ loại 400m nam thu hút 14 VĐV góp mặt gồm Anh Kiệt, Đức Huy (TPHCM), Tấn Nghĩa, Tá Tuấn, Hoài Nam, Hoài Nam (Hà Nội), Quốc Cường (Huế), Tuấn Vũ, Hùng Việt (Thanh Hóa), Hùng Dũng (Hải Phòng), Văn Dương (Quảng Ninh), Việt Anh, Đức Tuyến, Tuấn Tùng (Công an Nhân dân).

Sau khi vòng sơ loại kết thúc, tất cả VĐV sẽ vào tranh tài chính thức đầy đủ 48 nội dung để tranh những tấm huy chương danh giá nhất Đại hội năm nay.

Môn điền kinh được kỳ vọng sẽ tạo được sức hút cổ vũ từ người hâm mộ khi nhiều VĐV tên tuổi hàng đầu đã được đăng ký thi đấu như Nguyễn Thị Oanh, Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Thị Cẩm Tú, Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Bùi Thị Nguyên, Nguyễn Tiến Trọng, Hồ Trọng Mạnh Hùng, Lê Thị Tuyết, Lê Tiến Long, Ngần Ngọc Nghĩa, Lương Đức Phước, Nguyễn Thị Hường…

Tại cuộc họp kỹ thuật của Ban trọng tài điền kinh tổ chức ngày 24-11, các yêu cầu chuyên môn được đưa ra với quy định nghiêm ngặt, đồng thời tổng trọng tài hướng dẫn, trao đổi làm rõ các tình huống có thể phát sinh trong quá trình thi đấu cùng giải pháp xử lý đảm bảo kết quả theo luật.

Năm nay, môn điền kinh huy động 110 trọng tài làm nhiệm vụ (40 trọng tài trung ương, 70 trọng tài địa phương).

Giới chuyên môn đang kỳ vọng sẽ có thêm những Kỷ lục Quốc gia mới được thiết lập. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, 3 đơn vị dẫn đầu bảng vàng gồm Quân đội (10 HCV), Hà Nội (5 HCV), Đà Nẵng (5 HCV).

Tại kỳ Đại hội năm nay, nhiều dự báo cho rằng cuộc cạnh tranh sẽ diễn ra hấp dẫn khi các đơn vị chuẩn bị kỹ lực lượng cùng nhiều nhân tố trẻ lần đầu tham dự được kỳ vọng tạo ra bất ngờ.

Môn điền kinh dự kiến sẽ lấy mẫu kiểm tra doping VĐV trong quá trình thi đấu.

Môn điền kinh tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 đã có hơn 10 Kỷ lục Quốc gia bị phá. Sau 4 năm, giới chuyên môn cũng kỳ vọng sẽ có nhiều thành tích mới nổi bật được xác lập trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM). Theo đăng ký, 24/25 tuyển thủ từng thi đấu ASIAD 20 tại Nhật Bản vừa qua sẽ tham dự Đại hội. Trường hợp vắng mặt duy nhất là tuyển thủ Nguyễn Trung Cường (Quân đội) do chưa đủ điều kiện đăng ký theo Điều lệ.

MINH CHIẾN