Tạm dẫn đầu bảng tổng sắp với 60 huy chương Vàng (HCV) và chạm mốc tổng hơn 150 huy chương, đoàn thể thao TPHCM bắt đầu tăng tốc khi bước vào giai đoạn cao điểm của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Thể thao TPHCM bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng huy chương.

"Cơn mưa vàng" ở bộ môn Võ cổ truyền

Ngày 23-11, nội dung quyền thuật môn Võ cổ truyền tại Đại hội khép lại sau ba ngày tranh tài, với 10 bộ huy chương được trao. Đoàn TPHCM tiếp tục thể hiện ưu thế khi duy trì vị trí dẫn đầu toàn đoàn với 5 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ, chiếm một nửa số HCV của nội dung này.

Những tấm HCV của đoàn TPHCM do các VĐV Lê Thanh Hải (nội dung Độc Lư Thương nam), Nguyễn Thị Tuyết Nhung (nội dung Song Tuyết Kiếm nữ), Nguyễn Thành Lộc (nội dung Lão Hổ Thượng Sơn nam), Dương Thị Thanh Đào (nội dung Hùng Kê Quyền nữ) và Nguyễn Hồng Nhung (nội dung Lão Mai Quyền nữ) mang về. Kết quả này cho thấy đoàn chủ nhà có lực lượng đồng đều ở nhiều bài quyền khác nhau, ở cả nội dung nam lẫn nữ.

Bên cạnh thành tích, quyền thuật còn có giá trị đặc biệt trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc võ thuật Việt Nam. Những bài quyền như Lão Mai Quyền, Hùng Kê Quyền, Ngọc Trản Quyền hay Thái Sơn Côn vừa là nội dung thi đấu, vừa gắn với hệ thống kỹ thuật, tinh thần và truyền thống của Võ cổ truyền.

Đoàn TPHCM duy trì thế mạnh ở bộ môn Võ Cổ Truyền.

Thành tích này khẳng định chiều sâu lực lượng và sự đầu tư bài bản của Võ cổ truyền TPHCM. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho quá trình khổ luyện bền bỉ của ban huấn luyện và các vận động viên.

Thể thao TPHCM chạy đà thuận lợi, sẵn sàng cho chặng cao điểm

Tính đến tối 23-11, sau tuần thi đấu mở màn tại ngày hội thể thao lớn nhất cả nước, đoàn chủ nhà TPHCM cán mốc 55 HCV, tạm xếp vị trí thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương, tạo khoảng cách 18 HCV so với đoàn xếp thứ hai là Hà Nội. Trong lần trở lại đăng cai Đại hội sau tròn hai thập kỷ, đây là kết quả tích cực, mang đến khí thế cho các VĐV Thành phố mang tên Bác trước khi Đại hội bước vào hành trình căng thẳng với những môn thể thao Olympic, ASIAD xuất trận.

Đóng góp lớn nhất vào quỹ huy chương trong giai đoạn khởi động của thể thao TPHCM đến từ các môn võ thuật và Canoeing. Trong đó, Canoeing tạm dẫn đầu về số lượng HCV đóng góp cho đoàn chủ nhà với 10 lần cán đích đầu tiên, nổi bật là phong độ ấn tượng của các tay chèo Huỳnh Cao Minh (3 HCV) và Nguyễn Hoàng Quân (2 HCV).

Trên sàn đấu Vovinam, các võ sĩ TPHCM thi đấu gắn kết để bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn với 8 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, vượt qua thành tích 7 HCV ở kỳ Đại hội trước. Tương tự, tại giải Judo quy tụ hơn 300 võ sĩ tranh tài ở 32 bộ huy chương, các tuyển thủ Thành phố cũng giành được 7 HCV, cán đích ở vị trí nhì toàn đoàn sau đoàn Quân đội.

Tay vợt kỳ cựu Vũ Thị Trang

Ở môn Cầu lông, tay vợt Vũ Thị Trang cùng các đồng đội thi đấu chắc chắn để giành cú đúp HCV danh giá ở hai nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Ngoài ra, tay ném Lê Minh Đức cũng đóng góp thêm một tấm HCV quan trọng ở nội dung Master nam của môn Bowling.

Đáng chú ý, kỳ Đại hội năm nay đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về chiều sâu lực lượng của đoàn thể thao Thành phố sau khi hợp nhất nguồn lực vận động viên với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Sự cộng hưởng này giúp thể thao TPHCM gia tăng quân số (với 1.453 vận động viên tranh tài ở 46 môn), đồng thời bổ sung trực tiếp những mũi nhọn chất lượng cao ở các môn thế mạnh địa phương như võ thuật, đua thuyền và thể thao biển.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đã chính thức bước vào giai đoạn bùng nổ với hàng trăm bộ huy chương danh giá thuộc nhóm môn Olympic và ASIAD như Bơi lội (41 bộ huy chương tại CLB Bơi lặn Phú Thọ), Điền kinh, Cử tạ, Bắn súng hay Thể dục dụng cụ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng lực lượng hùng hậu được đầu tư, đây chính là thời khắc để các đại diện của thể thao TPHCM bứt phá giới hạn, khẳng định đẳng cấp thực chất và mang vinh quang rực rỡ về cho thành phố mang tên Bác!

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