Nở nụ cười rạng rỡ sau khi nhận tấm HCB đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, Nguyễn Thị Ánh Viên hào hứng chia sẻ cảm xúc trong ngày trở lại đường đua xanh.

Nguyễn Thị Ánh Viên đã trở lại thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Phóng viên: - Ánh Viên đánh giá thế nào về màn trình diễn của mình hôm nay và sự trở lại của bạn dường như để tạo cảm hứng thêm cho người trẻ yêu bơi?

Nguyễn Thị Ánh Viên: - Thật sự, tôi rất vui và thấy hạnh phúc khi trở lại thi đấu. Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác thi đấu trước sự cổ vũ nhiệt tình thế nào.

Đặc biệt, nhiều bạn trẻ, trong đó có học trò của tôi cũng góp mặt trên khán đài cổ vũ. Tôi thấy rằng bơi Việt Nam mình hoàn toàn đủ khả năng phát triển thế hệ trẻ để có những gương mặt tài năng trong tương lai. Tôi thật xúc động và hoàn toàn hứng khởi khi thi đấu lần này.

Phóng viên: - Nguyên nhân nào khiến Ánh Viên trở lại thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026?

Nguyễn Thị Ánh Viên: - Thật sự, tôi trở lại thi đấu là vì em trai mình (VĐV Nguyễn Quang Thuấn). Tôi muốn đồng hành cùng em, động viên em vượt lên để có thêm những kết quả tốt hơn nữa.

Trong thi đấu, mọi điều đều có thể xảy ra. Tôi cũng thấy sự chuẩn bị của mình trong những tháng qua đã được đổi lại bằng tấm HCB đầu tiên tại Đại hội năm nay. Nhưng chắc chắn, tôi tin rằng em trai mình sẽ có những cơ hội để đạt kết quả tốt nhất.

Phóng viên: - Vậy thì tấm HCB của Ánh Viên có khiến bạn hài lòng không?

Nguyễn Thị Ánh Viên: - Tôi tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 với tinh thần thoải mái nhất. Nói thật, kể cả khi không giành được huy chương, tôi vẫn rất vui và hạnh phúc khi được chứng kiến lại những cuộc tranh tài hấp dẫn và mình là 1 trong những người thi đấu ở đó.

Tôi cũng may mắn được sự động viên của các lãnh đạo nên chuẩn bị chuyên môn cho thời gian qua. Trong quá trình không thi đấu bơi chuyên nghiệp, tôi có tham dự 3 môn phối hợp và đã mang lại cho mình nhiều điều. Trên hết mình hiểu được ngưỡng của bản thân để vượt qua. Khi thoải mái tinh thần, mọi điều đến với mình thật nhẹ nhàng.

Phóng viên: - Ánh Viên muốn gửi thông điệp gì đến những người cổ vũ mình hay không?

Nguyễn Thị Ánh Viên: - Tôi tin rằng trong tương lai bơi lội Việt Nam sẽ phát triển hơn để dẫn đầu tại Đông Nam Á. Vì vậy, tôi chỉ là 1 trong những người tạo nên cảm hứng giúp các bạn trẻ yêu thích thể thao dưới nước, tập trung cho bơi để phát triển chuyên môn.

Phóng viên: - Xin cám ơn Ánh Viên!

Ánh Viên giành HCB đầu tiên tại Đại hội. Ảnh: MINH CHIẾN Khi được hỏi liệu có tiếp tục tranh tài ở các giải đấu thành tích cao sau Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, cựu tuyển thủ quốc gia cho biết cô chưa nghĩ xa đến vậy. Trước mắt, Ánh Viên muốn tập trung thi đấu tại Đại hội, sau đó sẽ căn cứ vào tình trạng sức khỏe của bản thân để có những kế hoạch phù hợp.

MINH CHIẾN