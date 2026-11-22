Môn bơi tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã diễn ra hấp dẫn ngay ngày đầu khi người hâm mộ và giới chuyên môn được chứng kiến nhiều kỷ lục Quốc gia và kỷ lục Đại hội bị vượt qua.

Nguyễn Thúy Hiền (áo đỏ) thi đấu xuất sắc ngày đầu tiên. Ảnh: MINH CHIẾN

Tại cuộc so tài sớm nhất ở tối chung kết 22-11 tại CLB bơi Phú Thọ (TPHCM), tài năng Việt kiều Nguyễn Hoa Watson của đội An Giang xuất sắc vượt qua các đối thủ, trong đó có gương mặt số 1 Việt Nam các nội dung ếch Phạm Thanh Bảo, để giành HCV 50m ếch nam với kết quả 27”09. Thanh Bảo chỉ về nhì với kết quả 27"50.

Thành tích của Nguyễn Hoa Watson đã được công nhận là kỷ lục Quốc gia mới cũng như kỷ lục Đại hội do chính VĐV này lập trong buổi sáng là 27”16.

Nối tiếp kết quả này, đường đua xanh đã dậy sóng trước sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ khi chứng kiến Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội) giành HCV và phá kỷ lục Quốc gia nội dung 50m ếch với kết quả 31”73 (KL cũ: 31”95). Sau đó chưa đầy 10 phút, Thúy Hiền tiếp tục thi đấu chung kết 100m tự do xuất sắc giành HCV, phá Kỷ lục Đại hội với thành tích 56”10 (KL cũ: 56”99).

Buổi tối thi đấu còn chứng kiến kình ngư Trần Hưng Nguyên (Quân đội) giành được kỷ lục Đại hội và tấm HCV nội dung sở trường 400m hỗn hợp cá nhân nam với kết quả 4’18”56.

Hưng Nguyên đã vượt qua đồng đội Quang Thuấn (4’22”29) để giành ngôi vô địch cá nhân đầu tiên cho mình tại TPHCM lần này.

Nguyễn Quốc (áo đỏ) và Lương Jeremie Loic Nino có đồng HCV nội dung 100m tự do nam. Ảnh: MINH CHIẾN

Kỷ lục cuối cùng trong ngày thi đấu thuộc về tuyển thủ quốc gia Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) khi cô xuất sắc vượt qua đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) tại chung kết 200m hỗn hợp cá nhân. Ánh Viên có thành tích 2’16”30 còn Mỹ Tiên đạt thời gian 2’14”38, phá kỷ lục Đại hội (kỷ lục cũ: 2’19”43).

Ngày tranh tài còn chứng kiến đội tiếp sức nam 4x200m tự do Đà Nẵng giành HCV (7’28”39) và kết quả đồng HCV của Trần Văn Nguyễn Quốc, Lương Jeremie Loic Nino (TPHCM): 50”03 tại cự ly 100m tự do.

MINH CHIẾN