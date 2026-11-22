Thắng thuyết phục Quảng Ngãi tỷ số 4-0 ở lượt trận thứ 2 bảng A chiều tối 22-11, futsal TPHCM và Đồng Tháp có cùng 6 điểm tuyệt đối, sớm giành vé vào bán kết Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Các cầu thủ futsal TPHCM sớm đoạt vé vào bán kết Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Sau 1 ngày tạm nghỉ, môn futsal Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 trở lại tranh tài tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM) với lượt trận thứ 2 bảng A. Đội chủ nhà TPHCM tiếp đón Quảng Ngãi với lợi thế 3 điểm sau chiến thắng trước Tây Ninh ở trận ra quân.

Trước khi bước vào trận đấu, thầy trò HLV Trần Văn Vũ đón nhận kết quả có lợi ở trận đấu sớm. Đồng Tháp đã đánh bại Tây Ninh 4-2, qua đó có được 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. Điều này đồng nghĩa TPHCM chỉ cần đánh bại Quảng Ngãi là chắc chắn cùng Đồng Tháp giành 2 tấm vé đầu tiên của bảng A vào bán kết. Bởi ở lượt trận mở màn, Quảng Ngãi đã để thua chính Đồng Tháp.

Không bỏ lỡ cơ hội, các học trò của HLV Trần Văn Vũ nhanh chóng thể hiện ưu thế trên sân. Phút thứ 10, từ pha phối hợp đẹp mắt bên cánh phải của đồng đội, Nhan Gia Hưng băng vào dứt điểm một chạm chính xác, mở tỉ số 1-0 cho TPHCM.

Bàn thắng giúp đội chủ nhà thi đấu thêm hưng phấn. Một phút trước khi hiệp 1 khép lại, Quảng Ngãi để mất bóng ở phần sân nhà, tạo điều kiện cho Nguyễn Thịnh Phát tung cú sút chéo góc căng, nhân đôi cách biệt.

Futsal TPHCM đang khẳng định vị thế tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Sang hiệp 2, Thịnh Phát tiếp tục tận dụng tốt cơ hội để hoàn tất cú đúp, nâng tỉ số lên 3-0. Trong những phút cuối, Quảng Ngãi triển khai chiến thuật power-play nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng lại mắc sai lầm. Từ đó, mở ra cơ hội Huỳnh Văn Hoài chớp thời cơ ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho TPHCM.

Với kết quả này, TPHCM có cùng 6 điểm như Đồng Tháp nhưng tạm xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Hai đội đã sớm hoàn thành mục tiêu giành vé vào bán kết trước khi gặp nhau ở lượt trận cuối sau đây hai ngày. Cuộc đối đầu giữa TPHCM và Đồng Tháp sẽ quyết định ngôi đầu bảng A.

Trong khi đó, chiều tối mai (23-11), lượt trận thứ 2 bảng B sẽ diễn ra với 2 cặp đấu Quảng Ninh gặp Lâm Đồng (lúc 15 giờ) và Đồng Nai đối đầu Hà Nội (lúc 17 giờ).

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HỮU THÀNH