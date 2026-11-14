Tuyển futsal nữ Việt Nam sửa sai để thắng New Zealand

Từng để thua New Zealand tỷ số 2-3 ở trận giao hữu lượt đi, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã rút kinh nghiệm và thi đấu tập trung hơn để giành chiến thắng 4-2 trong cuộc tái đấu vào chiều 14-11.

Hai đội tuyển futsal nữ Việt Nam và New Zealand thi đấu trận giao hữu lượt về. ẢNH: TÂM HÀ

Hai ngày trước, đội tuyển futsal Việt Nam đã nhận thất bại sát nút 2-3 trước New Zealand. Dù sớm có bàn thắng dẫn trước, các học trò của HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết lại bộc lộ những hạn chế về thể hình, thể lực và để đối thủ ghi liền 3 bàn trong hiệp 2.

Bước vào màn tái đấu tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM) chiều 14-11, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt hơn, đồng thời rút kinh nghiệm từ những sai sót ở trận đấu trước. Ngay phút đầu tiên, Nguyễn Phương Anh cướp bóng giữa sân rồi chọc khe thuận lợi để Lê Trần Tuyết Mai thoát xuống, dứt điểm vào góc xa trong thế đối mặt thủ môn, mở tỷ số cho Việt Nam.

Tuy nhiên, sai lầm của Đinh Thị Ngọc Hân khi để mất bóng ở phần sân nhà đã tạo cơ hội cho Jamie Evans ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 5. Sau bàn thua, các cô gái Việt Nam dần tăng tốc và tổ chức tấn công hiệu quả hơn.

Phút 19, Lê Thị Thanh Ngân khởi xướng một tình huống phản công rồi trực tiếp kết thúc pha phối hợp cùng đồng đội, nâng tỷ số lên 2-1. Tiếp đó, Ka Nham ghi bàn giúp Việt Nam gia tăng cách biệt lên 3-1. Dù vậy, trước khi hiệp 1 khép lại, Jamie Evans hoàn tất cú đúp, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho New Zealand.

Sang hiệp 2, đại diện đến từ châu Đại Dương đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, khác với trận đấu trước, hàng phòng ngự Việt Nam đã thi đấu tập trung, bọc lót tốt và hạn chế đáng kể những khoảng trống cho đối thủ khai thác. Trong 5 phút cuối trận, New Zealand sử dụng chiến thuật power-play (thay thủ môn bằng cầu thủ tấn công) để gia tăng sức ép. Dù vậy, các chân sút đội khách vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam có chiến thắng trước New Zealand. ẢNH: TÂM HÀ

Ở những giây cuối cùng, thủ môn Trần Thị Hải Yến bắt bài tình huống power-play của đối phương, tận dụng thời cơ ghi bàn từ xa, ấn định chiến thắng 4-2 cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết đòi lại món nợ sau thất bại 2-3, mà còn cho thấy những điều chỉnh tích cực về mặt chiến thuật và khả năng phòng ngự sau bài học từ trận đấu đầu tiên.

Theo kế hoạch, ngày 19 và 21-11, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có 2 trận giao hữu với Nga cũng tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TPHCM). Đây cũng là những trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết để khép lại năm 2026.

HỮU THÀNH