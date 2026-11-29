Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Nam Nhân hòa cùng niềm vui của đội tuyển futsal TPHCM khi hoàn thành mục tiêu giành tấm huy chương vàng (HCV) tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.