Đội điền kinh chủ nhà TPHCM quyết tâm giành HCV nội dung nhảy sào nam với sự góp mặt của VĐV Thái Larochelle Liêm nhưng không thành công.

Nguyễn Văn Huệ từng giành HCV tại Đại hội năm 2022 và bây giờ tiếp tục bảo vệ vị trí số 1 của mình ở Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: MINH NGUYỆT

Ngày 29-11, nội dung nhảy sào nam được tổ chức trở lại sau khi bị hoãn vì mưa lớn tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM) vào hôm qua.

Cách đây 1 năm, VĐV Thái Larochelle Liêm của điền kinh TPHCM xuất sắc giành HCV với thành tích 4m70, đồng thời vượt qua đàn anh kỳ cựu Nguyễn Văn Huệ (Hải Phòng) tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025.

Họ tiếp tục đối đầu nhau tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Dù vậy, kết quả đã thay đổi khi Nguyễn Văn Huệ có thành tích tốt nhất 4m60 để trở thành nhà vô địch.

Tấm HCV này giúp Nguyễn Văn Huệ bảo vệ thành công vị trí số 1 từng có tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022.

Thái Larochelle Liêm từng đạt HCV tại Giải vô địch quốc gia 2025 nhưng chưa thành công năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN

Thái Larochelle Liêm chỉ hoàn thành kết quả tốt nhất sau các lượt nhảy là 4m40, nhận HCB.

Đây cũng là thành tích nằm ngoài dự báo của đội điền kinh TPHCM. Cùng có thành tích 4m40 là Trần Bá Linh (Đà Nẵng), cũng giành HCB.

Cùng ngày, nội dung ném búa nam, nữ đã chứng kiến thêm những Kỷ lục Đại hội mới được thiết lập.

Trong cuộc tranh tài nội dung ném búa nam, VĐV Đinh Thành Nhân (Vĩnh Long) xuất sắc đạt kết quả 58m79 giành HCV và phá kỷ lục Đại hội (kỷ lục cũ: 53m97), kỷ lục Quốc gia (kỷ lục cũ: 58m73) của chính mình.

Ở chung kết ném búa nữ, Lê Thị Thu Ngân (Vĩnh Long) hoàn thành các lượt ném với kết quả tốt nhất: 50m44 và có HCV. Thành tích của cô được công nhận là kỷ lục Đại hội mới (kỷ lục cũ: 49m79) từng được Phạm Thị Thanh Trúc lập năm 2014.

VĐV đi bộ 20km nữ thi đấu tại Đại hội. Ảnh: MINH MINH Nội dung đi bộ 20km nữ đã chứng kiến Nguyễn Thị Thanh Phúc (Đà Nẵng) không thể giành được HCV, bảo vệ vị trí số 1. Trong quá trình thi đấu, cô bị bắt lỗi từ trọng tài nên chỉ có thành tích 1 giờ 45 phút 21 giây, nhận HCB. HCV thuộc về Thái Thị Kim Ngân (Đắk Lắk, 1 giờ 44 phút 08 giây) và HCĐ là Huỳnh Thị Diễm (Quảng Ngãi, 1 giờ 48 phút 34 giây). Em trai của Thanh Phúc là Nguyễn Thành Ngưng đã giành HCV đi bộ 20km nam trong ngày thi đấu với kết quả 1 giờ 35 phút 32 giây.

MINH CHIẾN